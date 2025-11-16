Cantante vallenato sufrió millonario robo en su casa en Barraquilla: “No es justo”

En las últimas horas, el cantante Alfonso Stummo publicó en sus redes sociales que fue víctima de un robo en su propia casa en la ciudad de Barranquilla. Entre lágrimas, el vallenatero reveló detalles de lo ocurrido. “Este video lo hago porque yo creo que ya basta, esta ciudad está invivible. Yo veo cómo les roban las cadenas, los relojes a los colegas, a la gente, ni con nuestras prendas se puede andar. Está bien, nosotros optamos por andar sin prendas, pero entonces aquí en la casa también llegan por las prendas y por nuestras cosas, con tanto sacrificio que uno obtiene sus cosas en carreteras, trasnochando, y que lleguen unos bandidos y en un ratico se lleven las cosas de uno y todo se quedó ahí. “, dijo.

Alfonso Stummo fue víctima de robo en su casa en Barranquilla. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con el cantante Alfonso Stummo?

Según el relato del artista, los delincuentes ingresaron a su casa en el Barrio Tabo, en el norte de Barranquilla, y destruyeron el punto donde estaba el DVR de las cámaras y desvalijaron su walking clóset.

El equipo de trabajo de Stummo aseguró que: “se llevaron dos relojes Rolex, cadenas, aretes, pulseras de oro y $7 millones en efectivo, correspondientes al anticipo de un show que había recibido el día anterior, suma que en total asciende a más de $100 millones de pesos”.

Alfonso mostró su impotencia, pues lo que hurtaron los delincuentes fue todo el fruto de su trabajo. “¿Cómo entran a la casa de uno unos bandidos? Y si yo llego en ese momento con mis hijos pequeños, ¿Qué nos hacen? ¿Nos matan? Esto es un sector supuestamente tranquilo. ¿Cómo entran a las casas de las personas? No puede ser posible, levantarme y ver todo lo que hacen en contra de este panorama y ver a toda mi familia afectada. Eso no es justo. Ya está bueno, no saben lo que se siente saber que alguien estuvo en tu casa, la impotencia de saber que se llevaron las cosas, lo que trabajaste por tantos años, no es justo".

Por ahora, el caso es materia de investigación. A través de sus redes sociales mostró imágenes de cómo quedó la casa, con toda la ropa y las cosas revolcadas. Rolando Ochoa comentó la publicación: “Qué degeneramiento hermano, gracias a Dios no estabas allí y el Señor guardó tu vida y la de tus niños y esposa, pa’ lante hermano vamos a levantarnos. Dios te bendiga”.

Otros seguidores también le enviaron mensajes de aliento: “Gracias a Dios solo cosas materiales ánimo todo va y viene a Dios gracias por están bien”, “no es justo. Pero es bendición de Dios saber que tu familia está bien”, “lo más fuertes definitivamente es ver y saber que alguien se metió a tu casa”, “Dios contigo amigo, en medio de todo darle gracias a Dios que tu vida y la de tu familia no corrió ningún peligro”.