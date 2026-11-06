Captan a Shakira de paseo con su padre ¿Cómo está la salud de don William Mebarak? Video

Tras la residencia que Shakira dio en Madrid, España, donde reunió a más de 600 mil personas en un total de 13 conciertos que ofreció en el estadio construido especialmente para estos espectáculos, en un recinto llamado Macondo Park, la barranquillera estuvo en Kirguistán y posteriormente, se tomó un receso.

No obstante, la artista viajó sorpresivamente y de urgencia a la capital del Atlántico, según el programa ‘Al rojo vivo’, de Telemundo, ya que don William Mebarak, su padre, habría vuelto a padecer de delicados quebrantos de salud.

William Mebarak no habría necesitado hospitalización

Pese a que varios medios mencionaron que el progenitor de la artista habría sido internado en una clínica de la ciudad, otros señalaron que tenía malestares, pero estos no habrían derivado en su hospitalización.

Este jueves 5 de noviembre en la tarde, las dudas sobre la estancia de Shakira en su ciudad natal quedaron disipadas, ya que la cantante fue captada caminando en la calle junto a la silla de ruedas, que transportaba a su padre.

Las imágenes, inicialmente publicadas por el medio barranquillero Zona Cero, dan cuenta de que don William no está internado. En las mismas se ve a la cantante con gorra y vistiendo ropa clara y deportiva mientras camina al lado de su padre, quien es conducido en silla de ruedas por enfermeros.

La caminata habría sido en el norte de la ciudad junto a dos mujeres y un hombre que cumplirían el rol de enfermeros.

Shakira va hablándole a su progenitor según se observa en el video que rápidamente circuló en las redes.

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Algunas de las cuentas de seguidores de la artista compartieron las imágenes y pidieron que no tomen a la artista en estos momentos familiares y le permitan estar tranquila.

La gira más exitosa de Shakira

Shakira acaba de culminar la gira más exitosa de su carrera y la más rentable que una estrella latinoamericana haya realizado, ya que superó a Bad Bunny y a Luis Miguel.

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La artista también pospuso el concierto que daría este mes en las pirámides en Egipto debido a la situación de seguridad que allí se vive. El espectáculo se dará el 2 de abril del año entrante, según la misma cantante declaró en una publicación de sus redes sociales.

De momento, no se sabe con exactitud hasta cuándo estará la intérprete de ‘Las mujeres ya no lloran’ en la capital del Atlántico.

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