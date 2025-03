Cara, ex de Beéle, tiene nuevo novio. Es un hombre que trabajó con Karol G

Camila Rodríguez, a quien muchos conocen por su tormentosa relación con Beéle, volvió a ser tema de conversación por motivos relacionados a su vida sentimental. Sin embargo, en esta ocasión las noticias son positivas, pues la influenciadora (conocida como Cara) se dio otra oportunidad en el amor e inició un nuevo noviazgo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Quién es el novio de Cara, es de Beéle?

En diciembre pasado, a través de redes sociales, comenzaron a circular una serie de imágenes en las que se ve a Camila Rodríguez en compañía de un hombre con el que, en su momento, se dijo que estaría iniciando una relación.

Ahora que han pasado casi cuatro meses del nacimiento de aquellos rumores, Cara confirmó que tomó la decisión de darse otra chance en el amor, luego de la mala experiencia que vivió junto a Beéle.

El nuevo novio de Cara se llama Jake Castro, es un productor musical y DJ bastante conocido en la industria del reguetón colombiano. Incluso, ha trabajado con populares exponentes, como Feid y Karol G.

A pesar de que no se conocen mayores sobre la cercanía entre Cara y Jake, en una reciente entrevista que concedió al pódcast Un tal Fredo, la mujer mencionó que el conocido DJ ha sido una de las personas que más la ha apoyado en la última etapa. Además, aseveró que el paisa la ha acompañado en sus recientes estrenos musicales, teniendo en cuenta que la mujer ya emprendió con su carrera como cantante.

Así admitió Beéle que le fue infiel a Cara con Isabella Ladera

En una entrevista que concedió a la emisora Los 40, luego de que su expareja Camila Rodríguez (Cara) lo señalara públicamente de haberle sido infiel, el intérprete de Frente al mar y Mi Refe resolvió todas las dudas al respecto.

“Sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores (...) Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, pues he sido muy inmaduro en muchas ocasiones. Tomé una carrera grandísima desde los 16 años y creo que he tenido suficiente tiempo para tomar buenas decisiones, así como para equivocarme y seguir adelante”, expresó Beéle en aquella ocasión.

Por último, el músico atlanticense pidió perdón a quienes les haya afectado su comportamiento: “A cualquier persona que le haya hecho daño en todo mi camino le pido disculpas, a todas las personas ofendidas con esta polémica, a la madre de los niños también”.