Carin León reveló detalles inéditos de su próximo concierto en Bogotá

Carin León, una de las voces más poderosas y conocidas de la música regional mexicana, está listo para conquistar Bogotá. En entrevista con Vea, el cantante sonorense reveló detalles inéditos de su próximo concierto en la capital colombiana, adelantando sorpresas que prometen hacer de esta noche un espectáculo inolvidable.

Entre emociones, nuevos arreglos y una conexión especial con su público, el artista de 35 años abrió las puertas a este medio y habló sin filtro de lo que será uno de los shows más esperados de su gira Boca Chueca Tour.

Las sorpresas que Carin León prepara para su público en Bogotá

El cantante mexicano reveló a Vea que su concierto en Bogotá estará lleno de momentos únicos. Aunque prefirió no adelantar nombres, aseguró que contará con invitados muy especiales sobre el escenario. Además, como primicia, el artista sonorense adelantará algunas canciones de su próximo álbum, Boca Chueca Vol. 2, en el que continúa explorando nuevos sonidos y consolidando su propuesta musical.

Una de las grandes sorpresas podría ser la interpretación en vivo de su primera colaboración con el cantante estadounidense Teddy Swims, la cual se estrenará en noviembre, el mismo mes en que Carin León volverá a pisar suelo colombiano.

Sobre su relación con el público local, el intérprete de Primera cita y Según quién no ocultó su cariño y gratitud. Además, reflexionó sobre su evolución como artista desde su última presentación en Bogotá, en octubre de 2023.

“Yo los quiero mucho. En México fui muy criticado porque me atrevo a hablar de temas que otros no, y creo que Colombia fue de los primeros lugares que abrazó ese ‘refresh’ que le dimos a la música mexicana y a esas nuevas propuestas de un género que vivió 50 años haciendo la misma música (...) El público en Bogotá va a encontrar a alguien más comprometido con la causa de su música y de ser él mismo. Ya lo traía, pero hoy en día tengo menos miedo de ser quien soy. Antes existía ese miedo a ser criticado o a la cancelación, y ahorita si me vale tres tacos de riata, diríamos en Hermosillo”, comentó.

“Simplemente, creo que cuando un artista pierde el miedo es cuando se le conoce y se expone realmente. Entonces, la neta, se encontrarán un artista muy diferente y con muchísima más experiencia”, agregó.

Carin León se presentará en Bogotá el próximo 8 de noviembre, en un concierto que promete ser una fiesta de emociones, música nueva y esa autenticidad que lo ha convertido en uno de los grandes referentes de la música regional mexicana a nivel internacional.