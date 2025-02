Carla Giraldo aseguró que Cristina Hurtado le hizo vivir “doloroso” momento

Las diferencias que hubo entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado durante La casa de los famosos Colombia 1 son de público conocimiento, teniendo en cuenta que ambas hablaron en su momento sobre el tema y admitieron que no tuvieron afinidad.

Sin embargo, en horas recientes se revivió el tema gracias a unas declaraciones de Giraldo, quien habló de su antigua compañera cuando le preguntaron por los momentos más dolorosos que ha experimentado.

“Salí corriendo a llorar”: Carla Giraldo sobre el incómodo momento que Cristina Hurtado le hizo pasar

En una entrevista que la antioqueña concedió a Impresentables, programa radial de la emisora Los 40, recordó las críticas que recibió tras su debut como presentadora de La casa de los famosos Colombia. Fue entonces cuando hizo la primera mención a Hurtado.

“Sí me faltó generosidad de la otra parte a la hora de empezar a hacer un programa en el que yo era la nueva (...) Fuimos un caos total la primera semana en todo sentido, lastimosamente: producción, presentación, en todo. Y aunque fue de mucho aprendizaje, yo no hacía sino preguntarme en esos días por qué había aceptado esto”, comentó inicialmente.

En medio de los momentos incómodos que Carla Giraldo vivió al iniciar en La casa de los famosos, hizo una mención especial a la noche en que un cruce de mensajes con Cristina Hurtado la hizo llorar.

“¿Cuál es la historia real de esa frase ‘hizo la tarea’? ¿Fue un chiste que salió mal y se quedó o qué?”, preguntó Roberto Cardona, a lo que la también actriz respondió: “No fue un chiste, fue la realidad. Normalmente, a Cristina le gustaba recibir y despedir el programa, así como recibir después de las desconexiones y hacer todo ¡Y está bien! Pero ese día, después de terminar de hablar con los famosos, ella se quedó callada, entonces yo le dije: ‘Sorpresas nos dan los famosos todos los días’, como esperando a que continuara porque yo no era la que lo decía. Ahí fue cuando le pregunté con qué íbamos y me respondió: ’Dígalo usted, que usted hizo la tarea'”.

“Cuando ella dice eso yo miro a la cámara, como diciendo: me salvan y me cuentan con qué vamos, o aquí me toca decir que no tengo idea. Ahí me gritan que ‘beneficios’, entonces yo: ‘Sí, beneficios. Chao, Colombia ¡Nos vemos mañana!’; y ahí salí y me fui a llorar. Ese momento para mí fue como ‘¿qué está pasando?’, si yo le doy su espacio porque si ella quería recibir y despedir el programa para mí estaba perfecto", agregó.

Finalmente, cuando le preguntaron por los momentos más dolorosos de su vida, Carla Giraldo mencionó que este fue uno de ellos.

Los elogios de Carla Giraldo a Cristina Hurtado

A pesar de los desencuentros que hubo con su excompañera, Giraldo destacó la labor de Hurtado frente a las cámaras y admitió que es “una mujer muy profesional”.

“Si algo tengo que decir de ella es que es muy disciplinada, hermosa y que hace muy bien su trabajo. A ella la puedes parar dos horas a hablar en vivo y en directo, y te lo hace sin problema alguno (...) Además, debo decir que Cristina me ayudó a rescatar esa Carla que se había perdido en ‘MasterChef’. Ahí fue cuando entendí que yo debía presentar como yo y no como ella, y aprendí que no me llevaban a hacer noticias acartonadas y que me habían contratado por ser Carla Giraldo”, comentó.

“Nosotras limamos asperezas luego de que ella se acercara a hablar conmigo. Ese día expusimos nuestros puntos de vista y soltamos todo. No importa lo que haya pasado porque yo creo que, en medio de todo, esa tensión al aire nos funcionó. Yo estoy muy agradecida con ella porque aprendí mucho”, concluyó Carla Giraldo.