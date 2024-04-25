Carla Giraldo reveló nuevos detalles de su relación amorosa: “Cada uno en su lugar”

Carla Giraldo, actriz y presentadora de La casa de los famosos Colombia, volvió a hablar de su vida sentimental y compartió detalles sobre su relación con el fotógrafo y modelo Roberto Asís. Tras meses de especulaciones y apariciones públicas juntos, la artista confirmó que ya llevan cerca de un año como pareja, tiempo que describe como una etapa marcada por la tranquilidad y la complicidad.

En diálogo con el programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal Uno, la también empresaria aseguró que lo que más valora de este vínculo es que comenzó de manera espontánea, sin que ninguno de los dos supiera de la trayectoria del otro en el mundo artístico. “Ninguno sabía quién era el otro, entonces eso fue genial para poder construir de cero y sin preguntas”, explicó.

¿Cómo conoció Carla Giraldo a Roberto Asís?

Giraldo sostuvo que la dinámica con Asís se caracteriza por el respeto de los espacios individuales y la flexibilidad en la convivencia. Mientras él mantiene su independencia, ella dedica gran parte de su tiempo a sus hijos, fruto de su anterior relación con Mauricio Fonnegra. Aun así, ambos han logrado encontrar un punto de equilibrio. “Nos hemos acoplado felices, vivimos la vida juntos, de la mano. Cada uno en su lugar, pero siempre juntos”, comentó.

La historia de la pareja comenzó en un evento social en el que coincidieron por primera vez. Aunque la conexión fue inmediata, la presentadora recordó que prefirieron avanzar con calma. “(El beso) fue mucho después, nos dimos un beso y quedé flechadísima… me enamoré de ese hombre, es divino”, confesó, al destacar que la relación se desarrolló sin presiones externas.

Carla Giraldo también habló de lo que más le atrae de Asís, resaltando no solo su personalidad sino también su apariencia. “Como no elogiarlo si es guapísimo, yo se lo digo todos los días, es divino… él es coquetísimo, si yo fuera así de divina coquetearía todo el día”, dijo entre risas.

¿Carla Giraldo tiene planes de volver a casarse?

Aunque no ocultó lo enamorada que está, Giraldo aclaró que, por el momento, no contemplan dar pasos como el matrimonio o la llegada de más hijos. Tanto ella como Asís prefieren dejar que la relación fluya de manera natural. “No hay planes de matrimonio o anillo, pues los dos están de acuerdo en que prefieren dejar que todo fluya disfrutando del día a día”, afirmó.

En el último año, la pareja ha compartido viajes y momentos familiares, incluso con amigos cercanos como la exreina Catalina Robayo. Para Carla Giraldo, más allá de la exposición mediática, lo esencial ha sido disfrutar de esta nueva etapa con autenticidad, lejos de prejuicios y con la libertad de mostrarse tal como son.

Con su estilo directo y espontáneo, la presentadora ha dejado claro que vive este capítulo con plenitud, destacando que la clave está en mantener la naturalidad y el disfrute de cada momento al lado de su pareja.