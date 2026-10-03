Carlos Calero, de ‘Día a Día’ sorprendió en nuevo programa: “Feliz de llegar a esta familia”

Carlos Calero es parte del equipo de conductores del programa matutino ‘Día a Día’, donde comparte set con Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Carolina Cruz. y desde esta semana asumirá un nuevo rol, ya que se unió al equipo de uno de los programas más populares de las tardes en la radio nacional.

El barranquillero de 57 años es el nuevo integrante del programa ‘Voz Populi’, de Blu Radio. La incorporación se dio a conocer entre bromas e imitaciones en el programa y Calero se mostró animado con el nuevo reto laboral.

Al aire Calero mencionó que está feliz de hacer parte del espacio que escucha desde hace bastante tiempo. “En el hogar estamos felices y yo muy feliz de hacer parte de esta mesa que he admirado desde siempre. Yo los escucho desde que era un niño, los escuchaba”, dijo el popular conductor de televisión,

Sobre el nuevo desafío ahora en radio, Carlos mencionó: “Muchas gracias. Feliz, feliz de hacer parte de esta familia. Y bueno, nos vamos a divertir y vamos a, por supuesto, a escuchar y a saludar a todos los oyentes también”, expresó quien ha conducido programas como 100 colombianos dicen, La Rueda de la fortuna, El lavadero, Profesión Hogar, Yo me llamo, el Concurso Nacional de la belleza y presentó Noticias Caracol entre 1998 y el 2001, cuando los canales privados comenzaron a emitir sus señales en el país.

Carlos Calero compartió incidente con bus de Transmilenio

Calero aprovechó su llegada a Blu Radio para compartir una situación que recientemente vivió y fue motivo de conversación entre los cibernautas. Relató, se encontraba esperando para entrar en el tráfico en la carrera séptima con calle 116 cuando un bus de TransMilenio rozó la parte delantera de su vehículo. El presentador contó que el hecho dejó una marca en el carro.

Con la llegada de Calero a la radio, el público además de verlo en ‘Día a día’ podrá escucharlo de lunes a viernes de 4 a 7 p.m. El programa Voz Populi también se puede ver en el canal Youtube de la emisora.

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