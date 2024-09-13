Carlos Calero habló del milagro que experimentó durante la enfermedad de su hijo

La vida de Carlos Calero dio un giro inesperado hace algunos años, cuando su hijo Carlos Alberto fue diagnosticado con un tumor cerebral. El golpe emocional que vivió su familia fue tan grande que, en varias oportunidades, él mismo ha relatado lo difícil que resultó enfrentar la noticia y el tratamiento al que debió someterse su hijo, que incluyó sesiones de radioterapia y quimioterapia.

En medio de ese proceso, el presentador de Día a Día asegura que no perdió la fe y que, incluso, fue testigo de un hecho que para él significó un verdadero milagro. Así lo contó recientemente en el pódcast Charlas Divinas, en donde recordó uno de los episodios más conmovedores que vivió junto a su esposa y que, hasta hoy, guarda como una muestra de la fuerza espiritual que lo sostuvo en los momentos más difíciles.

El milagro que vivió la familia de Carlos Calero

En la charla, Calero relató que una noche su esposa decidió quedarse acompañando Carlos Alberto en la clínica, mientras él y su hija regresaron a la casa para descansar. Durante esa madrugada ocurrió algo que, asegura, nunca podrá olvidar. “Un momento muy bonito en qué Pau se queda sola con Carlos, ya nos fuimos Sofi y yo a dormir a la casa. Ella se quedó con Carlos y se arrodilló a la Virgen, ella veía la Virgen y brotó una lágrima que ella le tomó la foto a la Virgen y me eriza la piel, esa foto la tiene Pau”, contó.

Según Carlos Calero, su esposa interpretó aquel instante como una señal de esperanza, asegurándole al niño que estaría bien. “Ella le decía que tranquilo, que ella va a estar bien y hoy Carlos es un niño que hoy está bien”, agregó el conductor de televisión, quien definió esa experiencia como una manifestación de la voluntad divina.

El barranquillero aseguró que, a pesar de las dificultades que atravesaba, nunca perdió la convicción de que todo saldría bien. Para él, fue la fe la que lo ayudó a resistir y lo motivó a no desistir. “Sentía que era Dios el que iba a solucionar todo lo que venía pasando, y así terminó siendo. Estoy agradecido y espero poder devolverle todo eso con mis acciones hacia los demás”, expresó.

Incluso recordó que, en medio de esa crisis personal, recibió la invitación para dar una conferencia sobre la felicidad ante 1.500 personas. “No es fácil, pero hay fuerza. Hasta la tristeza hay que disfrutarla también, hay que levantarse con la ilusión de que tienes una familia y una persona por la cual orar y rezar”, concluyó Carlos Calero, cuyo hijo tiene 21 años en la actualidad y está completamente recuperado de aquella enfermedad.