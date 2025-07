Carlos Calero habló sobre la salud de su esposa e hijo. ‘Nadie está preparado para eso’

El reconocido presentador colombiano Carlos Calero abrió su corazón en un adelanto del pódcast ‘Los hombres sí lloran’, conducido por Juan Pablo Raba, en el que narró uno de los momentos más difíciles que ha vivido como esposo y padre. Conmovido, Calero relató cómo enfrentó el diagnóstico de cáncer de su esposa, Paulina Ceballos, y la devastadora noticia que recibió hace algunos años de que uno de sus hijos debía someterse a tratamiento médico por un tumor.

¿Qué le pasó a la esposa de Carlos Calero?

“Yo lloraba de la angustia”, confesó Calero en una entrevista. Con la voz entrecortada, explicó que todo comenzó en julio de 2024, cuando su esposa fue diagnosticada con cáncer de seno. “El día que nos dijeron, yo me fui a llorar al baño. Quería mostrarle fuerza a ella, pero estaba destrozado”, comentó. La noticia no solo sacudió la vida familiar, sino que puso a prueba su temple emocional.

Paulina, con la determinación que la caracteriza, decidió enfrentar el proceso con valentía. Uno de los momentos que más conmovió al público fue cuando, de forma voluntaria, se rapó la cabeza antes de iniciar las quimioterapias. Su gesto fue símbolo de fuerza, pero también de un duelo silencioso por la pérdida de salud y estabilidad.

En la entrevista, Calero recordó el momento en el que su hijo Carlos tuvo que pasar por un momento complicado. “En momentos difíciles como este es importante tener bases sólidas. Hemos tenido crisis, no de pareja, sino familiares. Carlos tenía 14 años y le diagnosticaron un tumor en la cabeza, y eso nos derrumbó la vida a todos, fue un momento bastante duro”, contó.

“Hemos sido muy creyentes en Dios y la Virgen, empezamos a orar, hoy mi hijo tiene 20 años y está sano. En su momento no lo operaron, pero sí lo trataron con quimioterapia, radioterapia, perdió su pelo, etc. Fue muy duro verlo así”, agregó el presentador enfatizando en que nadie está preparado para eso.

En otras entrevistas, el presentador, conocido por su estilo alegre en la pantalla, se ha mostrado transparente al reconocer que no pudo contener el llanto en varias ocasiones. “Uno no se puede hacer el fuerte todo el tiempo. Yo lloré como nunca. A escondidas, en público, con amigos… No sabía qué más podía pasar”.

Las redes sociales han reaccionado con profundo respeto ante sus palabras. Muchos internautas han expresado admiración por la sinceridad del presentador, que no temió mostrarse vulnerable ante las cámaras. “Gracias por hablar de esto. Muchos hombres creemos que debemos guardar todo, y no es así”, fue uno de los comentarios más repetidos.

Carlos Calero ha dejado claro que detrás de su imagen televisiva hay un ser humano profundamente comprometido con su familia. Su testimonio no solo sensibiliza, sino que también pone en evidencia la importancia del acompañamiento emocional, el valor de la pareja en momentos críticos y la necesidad de hablar sin tabúes sobre lo que se vive cuando el cáncer entra a un hogar.

Por ahora, Calero continúa acompañando a su esposa en sus controles médicos y celebrando cada avance como una victoria. “La vida nos cambió, pero el amor también se fortaleció”, dijo.