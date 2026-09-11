Carlos Calero respondió a críticas por polémico video con su trabajadora doméstica

Carlos Calero, uno de los presentadores más queridos del país, está envuelto en una controversia en redes sociales. Generalmente, el presentador de Día a Día suele ser noticia por sus proyectos profesionales o por el contenido que publica junto a su familia; sin embargo, recientemente hizo un video junto a “doña Alis”, la mujer que trabaja en su hogar y que ha sido parte de sus contenidos familiares en varias ocasiones, pero no resultó como esperaba.

¿Qué pasó con Carlos Calero?

La publicación, creada con inteligencia artificial, mostraba a Calero y a “doña Alis” en diferentes épocas y escenarios históricos. “Cuando le pregunta a “doña Alis” cuánto tiempo que trabaja en la casa?”, escribió el comunicador. Sin embargo, mientras algunos seguidores lo vieron como un contenido humorístico y una forma de unirse a una tendencia popular en redes, otros lo consideraron incómodo por la forma en que se representó a la trabajadora doméstica. Las críticas se centraron en que, en varios de estos escenarios, la mujer volvía a estar asociada con tareas de servicio doméstico. “Así o más clasista”, “él lo vio, lo editó, lo revisó, le colocó una descripción y lo subió y aun así no le pareció incómodo”, “En serio, ¿no se dio cuenta de lo mal que estaba?”, “¿cómo pensó que eso era buena idea?”, “la está humillando”, “la ha tenido de esclava toda la vida, ni su riqueza, ni su influencia las usó para apoyarla a estudiar y salir adelante. Tremendo clasista, arribista y aporofóbico”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Un capítulo más de 💫 whitelombians 💫 pic.twitter.com/5sLAALLPgS — Camillus (@CamilusAugustus) September 9, 2026

¿Qué respondió Carlos Calero?

Ante los fuertes cuestionamientos, Carlos Calero decidió responder. En un nuevo video muestra a “doña Alis”, a quien le dice: “¿Doña, de qué se ríe?”, a lo que ella responde: “del video al que le están dando palo. Esa gente no tiene oficio, tienen que buscar oficio”.

El presentador, entre risas, agregó: “ya usted es famosa, ahora sí le vamos a lanzar su Instagram”. “Doña Alis” continuó diciendo: ¿Por qué tiene que borrar el video? Si el mundo supiera cómo me tiene usted acá. Bien, feliz, contenta. Vamos a volver a grabar videos. Usted no se ponga a pararle bolas a la gente, por qué más bien ellos no se meten en lo de ellos”.

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En la descripción del video, el presentador escribió: “Somos familia y más Ná. Vivan felices como lo hacemos acá en casa. La doña es ÚNICA”. Sus seguidores no dudaron en demostrarle su apoyo, dejándole comentarios en el nuevo video: “Carlos y toda esa familia aman a la espeluca de Alis y su espontaneidad”, “me imagino esas recochas todos los días en esa casa”, “son únicos y la doña espectacular”, “ya quisieran muchos tener unos patrones como ellos, yo quiero ser Alis”, “ella es feliz, es lo importante”, “él lo que quiso decir con el video es que toda la vida la señora ha estado con ellos”, “gente sin oficio, que necesidad, ella se ve muy feliz”.