Carlos Calero sorprendió con sentida e inesperada despedida a su hijo menor

Carlos Calero sorprendió a sus seguidores con una sentida despedida dedicada a su hijo Carlos Alberto, de 20 años. A través de redes sociales, tanto él como su esposa, Paulina Ceballos, compartieron mensajes cargados de emoción que dejaron ver que la familia atraviesa por un cambio importante en su cotidianidad. Sin embargo, más allá de las palabras de cariño, lo que llamó la atención fue la naturaleza del viaje que emprendió el joven, del cual aún no se conocen todos los detalles.

Hijo de Carlos Calero se habría ido a estudiar al extranjero

Las publicaciones incluyen mensajes breves y cargados de afecto. El presentador Carlos Calero escribió: “A triunfar, mi Carlitos”, una frase que resume el orgullo y la confianza con la que el presentador acompaña el paso que da su hijo. Por su parte, Paulina Ceballos expresó: “Te amo, hijito de mi alma. Tu felicidad es la de nosotros. Buen viaje y todo lo bueno para ti”. Ambos textos fueron difundidos junto a imágenes y clips en los que se perciben los últimos minutos antes del abordaje de su hijo menor, con el movimiento habitual del terminal aéreo de fondo y el joven rumbo al filtro de seguridad.

De momento no hay información oficial sobre el lugar al que viajó ni sobre el programa académico que cursaría. Sin embargo, la edad del joven y la referencia a “triunfar” y a “todo lo bueno” han sido interpretadas por seguidores como señales de un proyecto de formación fuera del país. La escena, captada en el aeropuerto El Dorado, refuerza esa lectura: la señalización de vuelos internacionales y el equipaje de bodega sugieren un desplazamiento de mediana o larga duración.

Estas fueron las publicaciones con las que Carlos Calero, presentador de 'Día a Día', y su esposa, dejaron en evidencia que su hijo emprende un nuevo e importante proyecto de vida. Fotografía por: Capturas de pantalla instar

La familia Calero ha sido discreta con los detalles, pero el tono de las publicaciones deja claro que se trata de un paso importante hacia la independencia. En los comentarios, amigos y usuarios destacaron el acompañamiento de los padres y enviaron mensajes de ánimo para esta nueva etapa.

Por ahora, se espera que, una vez instalado en su destino, el joven o sus padres compartan más pormenores sobre el propósito del viaje. Mientras tanto, la imagen de la despedida —maletas en mano, rumbo a la puerta internacional y palabras de aliento— queda como registro de un momento clave para la familia. Este se suma a la reciente mudanza de Sofía Calero, su hija mayor, a tierras brasileñas, donde trabaja el hombre con el que la joven se casó en junio pasado.