Carlos Ponce asegura que vio el rostro de Cristo: “fue una clara señal”

Además de actor, Carlos Ponce se ha destacado como cantante, productor y presentador. El puertorriqueño de 52 años es muy activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores con quienes interactúa diariamente.

¿Qué pasó con Carlos Ponce?

En esa red social, el artista comparte varios detalles de su vida personal y profesional. En las últimas horas, sorprendió a sus fanáticos al compartir un video en el que asegura haber visto el rostro de Cristo en la tierra, mientras estacionaba su vehículo.

La imagen, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra una figura que, según el actor, se asemeja al rostro de Jesucristo. Ponce tomó este acontecimiento como una señal divina.

“Esto me parece medio loco, pero, aquí dando reversa en el auto con mi amigo Jeison, como que veíamos la cara de Cristo en la tierra... Voy a grabar a ver si ustedes tienen la misma opinión. ¿Sí o no? Yo lo veo perfectamente”, dijo mientras enfocaba con su celular el piso donde, según él, aparece el rostro de Cristo.

La publicación de Ponce ha generado una gran variedad de reacciones entre sus seguidores, quienes dejaron sus opiniones al respecto: “Sí. Es así, se ve la cara de Cristo”, “se ve más como Marco Antonio Solís”, “no se dejen llevar por estás cosas porque la tecnología está muy avanzada”, “se percibe muy clara la imagen de Cristo en este caso y hasta con ombligo”, “lo veo clarito”, “hermosa manifestación de Jesucristo”, “increíble se ve complicado”, “impresionante mi querido”, “no creo que sea editado y no es medio loco”.

El video generó debate en redes sociales, pues muchos internautas descubrieron que no es reciente, sino que fue grabado por el artista en el 2018, razón por la que no comprenden por qué lo volvió a hacer viral tantos años después.

“Ese video es viejo”, “pero yo había visto eso antes”, “pero en ese video Carlos tiene barba y ahorita no aparece así”, “si yo lo veo. Pero también es de hace rato este video. Yo lo había visto antes cuando Carlos Ponce usaba barba y bigote”, “no creo que sea real, ese video no es de ahora”, “se nota que ese video no es actual”, “por qué vuelve a publicar lo que ya había publicado antes”, comentaron los internautas.