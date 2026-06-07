Carlos Vargas celebra 15 años en Caracol Televisión: “Siempre quise ser famoso”

Quince años después de llegar a Caracol Televisión para participar en la creación de un nuevo programa de entretenimiento, Carlos Vargas sigue siendo una de las caras más reconocibles de la televisión colombiana. Su voz, su estilo frontal y su personalidad en pantalla lo han acompañado durante década y media en “La Red”, espacio que ayudó a construir desde sus primeros días y que hoy se mantiene como una de las apuestas más consolidadas de la pantalla chica.

Sin embargo, detrás del presentador que millones de colombianos ven cada fin de semana existe una historia que comenzó mucho antes de los estudios de televisión. Una historia marcada por la intuición, el aprendizaje constante y la certeza de que su camino estaba ligado al mundo del entretenimiento.

Carlos Vargas recuerda que estudió Comunicación Social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y que, contrario a la imagen disciplinada que muchos podrían imaginar, no fue precisamente un estudiante ejemplar.

“Mi vida era muy parrandera, guapachosa, pero nunca me pasé a extremos”, recuerda entre risas. Incluso, confiesa que tiempo después de graduarse su madre le reveló que en varias ocasiones se preguntaba si realmente estaba aprobando las materias.

Antes de llegar al periodismo trabajó como vendedor de ropa y pasó por diferentes empleos mientras intentaba abrirse camino profesionalmente. Más adelante comenzaron sus primeras experiencias escribiendo para publicaciones independientes y luego llegaron espacios que marcarían el inicio de una carrera en medios de comunicación.

“Cuando me gradué de Comunicación Social empecé a trabajar en ‘Sweet’, el dulce sabor del chisme, donde estuve desde 2003 hasta 2011”, cuenta.

Aquella experiencia le permitió consolidarse en el periodismo de entretenimiento y abrirse espacio en otros escenarios. Trabajó en radio, colaboró con medios impresos y compartió proyectos con reconocidos periodistas del país. Sin embargo, el gran punto de inflexión llegaría con una llamada que terminaría definiendo buena parte de su vida profesional.

Carlos Vargas y la construcción de un proyecto

Cuando Caracol decidió apostarle a un nuevo formato de entretenimiento, Vargas fue convocado para integrar el equipo fundador. Quince años después sigue recordando con claridad aquel momento.

En ese primer grupo estuvieron nombres como Iván Lalinde, Frank Solano, Diva Jessurum y Ronald Mayorga. Con el paso del tiempo la nómina fue cambiando, llegaron nuevos integrantes y el programa evolucionó, pero Vargas permaneció como uno de los rostros más representativos de la producción.

Carlos Vargas, junto a la actriz Carolina Gómez, durante sus primeros años en 'La Red'. Fotografía por: Caracol Televisión

Aunque el recorrido profesional ha sido extenso, asegura que nunca sintió que estuviera improvisando su destino. Por el contrario, sostiene que desde muy pequeño tenía claro hacia dónde quería dirigir su vida.

“Desde niño sabía que quería trabajar en esto y que iba a ser famoso. Las veces que intenté desviarme para hacer otras cosas, la vida me hacía otras ofertas y terminaba regresando al entretenimiento”.

Esa confianza en la intuición también le ha servido para enfrentar momentos difíciles y equivocaciones inevitables dentro de una carrera desarrollada bajo la mirada permanente del público.

Además, lo largo de estos años, además de la experiencia acumulada, Vargas destaca las enseñanzas recibidas de distintos jefes y mentores que encontró en el camino.

“Hay comentarios y situaciones que es mejor evitar porque te ahorran escándalos y problemas. A mí me han servido muchísimo esos consejos. Tengo jefes muy buenos que le explican a uno cómo manejar esta carrera. Porque ser famoso no es solamente ser famoso: es un negocio, es un trabajo y hay que saber manejarlo”.

La fama, el personaje y la vida fuera de cámaras

Después de quince años en una de las vitrinas más visibles de la televisión nacional, Carlos Vargas reconoce que la fama tiene matices que pocas personas alcanzan a ver.

Según explica, muchas figuras públicas terminan enfrentándose a la presión constante de agradar a los demás y mantener una imagen determinada frente a la audiencia.

“Mi personalidad en el programa es muy exagerada y arrolladora. Me encanta hacerla, pero sostenerla permanentemente cansa”.

La reflexión surge de años de experiencia frente a las cámaras y de haber comprendido que la popularidad también exige establecer límites.

“Muchas personas que se vuelven famosas están buscando reconocimiento o aprobación”, señala.

Esa búsqueda, dice, puede llevar a perder autonomía o a tomar decisiones condicionadas por la necesidad de agradar. Por eso hoy valora más la tranquilidad que la exposición permanente. En ese proceso también ha aprendido a relacionarse de otra manera con el ego, un concepto que considera injustamente satanizado.

“El ego está mal calificado por la gente. En realidad, es necesario porque te pone metas”, explica.

Para él, el problema no es la existencia del ego sino perder la capacidad de reconocer cuándo empieza a tomar el control.

Su vida profesional tampoco se limita actualmente a la televisión. Durante estos años ha desarrollado otras facetas laborales que complementan su trabajo en los medios y que le han permitido explorar intereses personales distintos.

Por eso, aunque admite que en algunos momentos ha pensado en abandonar el canal, la razón nunca ha sido el cansancio o el inconformismo.

“Sí he pensado en renunciar, pero no porque esté aburrido. A veces uno piensa que sería rico cumplir otros objetivos en la vida. Sin embargo, Caracol siempre me ha permitido hacer otras cosas. Trabajo como constelador familiar, que es una faceta profesional que me encanta porque me permite ayudar a la gente a entender el origen de su dolor, de sus conflictos y de sus enfermedades. También hago radio”, aclara.

La posibilidad de desarrollar proyectos paralelos y sentirse respaldado dentro de la organización ha sido una de las razones que explican su permanencia.

“Me siento cuidado, protegido y valorado”, afirma.

El presente que disfruta Carlos Vargas

Al mirar hacia atrás, Carlos Vargas considera que prácticamente todo ha cambiado respecto al hombre que llegó a Caracol Televisión hace quince años.

No solo habla de cambios físicos o profesionales. También menciona transformaciones personales relacionadas con la forma de entender la vida, asumir los errores y enfrentar las dificultades.

“Antes era menos reflexivo”, reconoce.

Con los años, dice, ha aprendido a vivir con menos afán, a negociar mejor y a entender que cada experiencia, positiva o negativa, ha contribuido a construir la persona que es hoy: “Yo agradezco absolutamente todo lo que viví. Lo bueno y lo malo”.

A sus 47 años asegura sentirse cómodo con el momento que atraviesa y mantiene intacta la ilusión de seguir encontrando nuevos desafíos en el futuro.

“Me disfruto muchísimo los 47 años que tengo hoy”, agrega.

Y mientras imagina cómo será dentro de otros quince años, conserva una certeza similar a la que tenía cuando era niño y soñaba con dedicarse al entretenimiento: todavía quedan sueños por cumplir.

“Me imagino diferente, como es natural, pero también cumpliendo sueños nuevos que todavía están por llegar”, concluye.

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