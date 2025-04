Carlos Vargas, de ‘La Red’, reveló infidelidad de su última pareja: “Con una mujer”

Asombrados quedaron los locutores y oyentes de una popular emisora en la que Carlos Vargas, conocido por su labor como presentador de La Red (Caracol Televisión), expuso la infidelidad que sufrió de la última pareja sentimental que tuvo.

Según contó el vallecaucano, su exnovio, quien posaba de ser un hombre fiel y correcto, mantenía una doble vida de la que se enteró más adelante.

Así le fueron infiel a Carlos Vargas, de ‘La Red’

De acuerdo con el relato que compartió en la emisora Vibra FM, su última relación amorosa resultó ser un rotundo fiasco, no solo por el hecho de haber concluido, sino por los secretos que descubrió al año de su ruptura.

“La relación se fue enfriando y un día él me envía mis cosas en una caja y dentro de esta una carta escrita a mano”, comentó Carlos Vargas sobre una misiva en la que su expareja aseguró que debía marcharse por razones laborales y personales, y le agradeció por el tiempo que compartieron juntos.

Sin embargo, tiempo después el periodista y presentador se encontró con un amigo del colegio, quien resultó ser la persona que expondría los verdaderos motivos por los que aquel hombre había terminado con la relación.

“Él me dice: ‘Mi mujer me está pidiendo que le diga algo a usted, pero a mí me da a jartera por los chismes’ (...) En ese momento pedí pruebas, como buen periodista, y me muestran unas fotos en las que él estaba abrazando a la mujer, que estaba embarazada, durante su baby shower. Pues resulta que, cuando estaba saliendo conmigo, en el camino conoce a una mujer y la deja embarazada”, concluyó Carlos Vargas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Ahí sí empecé a sentir la tusa, después de un año. Pero en ese momento entiendo la razón y el porqué me termina, y empiezo yo a sentir una ira, despecho, dolor, rabia y unas funciones bastantes dolorosas que yo quería hasta reclamar, pero el ego no me permitía reclamar porque sería como rebajarme (...) Tuve que entender que Carlos Vargas es cualquier otro ser humano, y que esas historias de mi vida me enriquecieron un montón y yo sé que gran parte es culpa mía también, porque a veces suena como si solo hubiera sido él y no es así”, agregó el comunicador de 46 años.