Carlos Vargas, de ‘La Red’, se salvó de ser víctima de Luis Alfredo Garavito

El 12 de octubre del 2023 murió en Valledupar el mayor infanticida de la historia de Colombia, Luis Alfredo Garavito Cubillos. El hombre falleció por leucemia y cáncer ocular, fue condenado a 40 años de prisión por sus delitos, que involucraron secuestro, tortura, violación y asesinato en menores. Se estima que mató a cerca de 150 niños en la década de los 90.

‘La bestia’ o ‘el monstruo de Génova’ fueron algunos de los títulos que recibió el asesino de niños, que fue cremado 70 días después de su fallecimiento, debido a que su cuerpo permaneció en Medicina Legal, sin que su familia lo reclamara. Tenía 66 años al momento de su muerte.

Aunque él confesó cerca de 150 crímenes, muchos creen que pudieron haber sido 200 niños muertos en tres países distintos.

Luis Alfredo Garavito quiso engañar a Carlos Vargas a la salida del colegio

Hasta ahora no se conocía la identidad de alguna celebridad que hubiera tenido contacto con el ‘monstruo’ o hubiera sido una potencial víctima. Este fin de semana Carlos Vargas, presentador de La Red reveló en el programa que él se había salvado de morir o ser violentado a manos de Garavito. Todo comenzó con una pregunta sencilla en estudio: ¿cuál es el mayor susto de sus vida?

La respuesta de Carlos Vargas sorprendió a sus compañeros, pues recordó que cuando era un niño de 10 años aproximadamente y vivía en Cartago, Valle del Cauca, uno de los lugares donde Garavito cometió crímenes, el delincuente se acercó a él. “Cuando era niño, yo tendría por ahí 10 años, nos vamos a vivir a Cartago, en esa época en el Valle del Cauca, todos los colegios eran calendario B y yo venía de Bogotá, entonces empezamos a hacer como un nivel entre esos meses que quedaban para poder estar nivelado y nos metieron a una escuela cerca a la casa para reforzar”, recordó el conductor.

Fue mucho tiempo después que Vargas supo que había estado expuesta gracias al programa Los informantes. “Yo estaba viendo el programa y una persona contemporánea a mí empieza a contar la historia cerquita a Cartago y yo veo y mi mente se va muchos años atrás y empieza a recordar a Garavito frente al colegio”, contó Carlos Vargas.

Así abordó Luis Alfredo Garavito a Carlos Vargas

Carlos contó luego cómo el violador y asesino de niños lo abordó y alcanzó a persuadirlo de caminar con él un buen trecho. Garavito lo engañó diciéndole que le daría una mascota.

“Yo estaba caminando y él empieza por la ventana de la casa de frente de la escuela a hacer: ‘ps, ps’, él brinca la calle como en tres zancadas, yo sí lo veía por la misma ropa, por el bigote, el pelo. Me dijo: ‘Es que su papá me dijo que le tiene un loro de mascota para darle a usted de sorpresa, pero se lo tengo que dar yo’”.

Los dos caminaron por una calle destapada, pero pronto los recuerdos de las advertencias de su madre lo libraron.

“El miedo me hizo decirle a él que no, que yo prefería irme para la casa. Me voy para mi casa con mucho susto, estoy un poquito nervioso porque no me acordaba de esas cosas, y me voy para mi casa y le cuento a mi mamá y mi mamá me pega un regaño, pero obviamente desde el amor porque ella lo que quería era protegerme y nunca pasó nada malo”.

Vargas solo le contó a sus padres después de un tiempo, pues pensaba que era su imaginación.

“Yo me demoré mucho tiempo para contárselo a mis papás porque yo pensaba que era una imaginación de mi mente. Después se lo conté a ellos, mi mamá se acuerda de ese momento y lo bueno fue que mi mamá me decía: ‘No se vaya con la gente’, pero yo me fui yendo con él porque él me estaba enredando con que me iban a dar un loro”.

