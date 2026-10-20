Carlos Vargas se disculpó con Miss Universe Colombia 2026 por comentarios al aire

La reciente elección de María Alejandra López como Miss Universe Colombia 2026 puso sobre la mesa la trayectoria que la representante nacional ha construido durante más de una década en los concursos de belleza. Su llegada a la corona estuvo acompañada por comentarios relacionados con su edad (32 años) y con el tiempo que ha dedicado a este tipo de certámenes.

Uno de los cuestionamientos que más llamó la atención ocurrió en ‘La Red’, programa de Caracol Televisión en el que el presentador Carlos Vargas se refirió a la perseverancia de la reina y a su decisión de continuar participando en concursos. Sus palabras generaron críticas en redes sociales y, posteriormente, lo llevaron a publicar una disculpa dirigida a la pereirana.

Qué dijo Carlos Vargas sobre María Alejandra López, Miss Universe Colombia 2026

Durante la emisión de ‘La Red’ del sábado 17 de octubre, los presentadores conversaban sobre María Alejandra López y su reciente victoria. En medio del diálogo, el tema pasó por los años que la mujer lleva vinculada a los concursos de belleza y por su insistencia en alcanzar la posibilidad de representar al país en Miss Universo.

Fue entonces cuando Carlos Vargas cuestionó esa perseverancia y manifestó: “Me parece que la está haciendo, y está bien por ella porque se siente halagada por su belleza, pero me parece que eso es para tratarse”. La afirmación provocó cuestionamientos debido a que no se limitó a opinar sobre los concursos, sino sobre temas personales y de salud mental de la modelo e ingeniera industrial.

La conversación continuó con una pregunta de Mary Méndez sobre si detrás de esa insistencia podía existir “alguna herida de infancia”. Vargas respondió: “Debe haberla, porque es una necesidad que la vean”.

Las disculpas de Carlos Vargas a la actual Miss Universe Colombia

Después de la polémica, el presentador vallecaucano utilizó sus historias de Instagram para dirigirse directamente a María Alejandra López y reconocer que sus comentarios habían ido más allá de una opinión. “Hoy ofrezco disculpas porque crucé una línea entre opinar y juzgar una historia que no conozco”, escribió el presentador.

En su mensaje, Carlos Vargas cuestionó su propia manera de abordar la situación y reconoció que nadie debería ser descalificado por intentar alcanzar una meta. “Nadie debería sentirse descalificado por perseguir sus sueños”, afirmó. El presentador señaló, además, que sus palabras no estuvieron a la altura del respeto que merecía la situación.

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De igual manera, dejó claro que no pretendía justificar lo ocurrido, así que sumió públicamente la responsabilidad por sus palabras, en lugar de atribuir la controversia a una supuesta interpretación equivocada de sus comentarios. “No quiero justificarme; quiero seguir aprendiendo, ser más consciente y respetar mejor las decisiones de los demás”, agregó el también locutor de Vibra FM.

Finalmente, Carlos Vargas extendió sus disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos por sus declaraciones. “A quienes ofendí, les pido perdón con humildad”, concluyó en la publicación, que posteriormente fue compartida por la propia Miss Universe Colombia.

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La respuesta de María Alejandra López a Carlos Vargas

La nueva Miss Universe Colombia decidió responder a la disculpa del presentador de ‘La Red’ con un mensaje conciliador, aunque también aprovechó el momento para plantear una reflexión sobre la manera en que se juzga a otras personas sin conocer sus historias. “Carlitos, nada que perdonar, todo por amar”, comenzó la reina en su publicación.

Por otro lado, María AlejandraLópez agregó una consideración directamente relacionada con el origen de la polémica. Además, decidió incluirse en esa reflexión y reconoció que ella misma ha podido caer en comportamientos similares.

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“No podemos amar lo que no conocemos. Por tal razón honro tus sinceras disculpas, y los invito a todos a tomarse un momento de conocer bien a alguien antes de opinar. Yo también he caído en estas trampas del ego, y hoy me disculpo públicamente si alguna vez he hecho daño a alguien con o sin intención”, Miss Universe Colombia 2026.

Por último, la reina de belleza concluyó la polémica con una frase relacionada con la posibilidad de reparar las consecuencias de las propias palabras y acciones: “Lo importante de los daños, es tener la capacidad de repararlos”.

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