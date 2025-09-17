Carlos Vargas y cómo ocultó orientación en el colegio: “Mi mejor amigo no sabía”

Carlos Vargas además de ser periodista y presentador del programa de variedades ‘La Red’, también es un activista, que se ha pronunciado abiertamente sobre la necesidad de respetar la diversidad.

El vallecaucano, que comenzó su carrera como conductor en el desaparecido espacio ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’, también presentó ‘La Pista’, de Caracol, junto a Carolina Gómez.

El desparpajo y espontaneidad son aspectos que han caracterizado al nacido en Cartago, Valle y le han permitido también trabajar en radio y en otros espacios como ‘Día a Día’, donde tuvo su propio segmento.

Vargas, 46 años, también es abierto a hablar de sus experiencias personales y en reciente entrevista se sinceró sobre su época de colegio, cuando aún no se expresaba abiertamente sobre su orientación sexual. Fue en el programa ‘Impresentables’, de Los 40, encabezado por Roberto Cardona, que admitió haberse visto obligado a fingir que era heterosexual por miedo a la discriminación.

Hay que señalar que era una época distinta donde aún no se hablaba con libertad del asunto.

“A mí me tocó besarme con una mujer en el colegio. Mi mejor amigo no sabía, pero uno mantiene en el clóset porque uno no sabe cómo lo iba a recibir la gente” mencionó el periodista sobre lo que vivió en el colegio en su natal Cartago.

Carlos Vargas se besaba con una amiga para ocultar su verdad

“Yo tenía una amiga y me la chupeteaba, pero no sentía nada, yo sentía que no podía pasar al otro nivel y no pasaba más allá del beso”, indicó sobre la estrategia que usaba para evitar señalamientos o el temor a ser excluido.

Vargas también habló de que esto no fue más allá y que en realidad, nunca se ha involucrado íntimamente con una mujer, ya que no le ha llamado al atención.

“Nunca he estado sexualmente con una mujer, pero yo he dicho que si hay una nena que me mueva el piso, le haría. Pero no ha habido ninguna. Aunque muchas me parecen guapas”.

También contó que en una celebración en La Heroica recibió un ofrecimiento que declinó. “Incluso me han invitado a tríos, una de ellos en la fiesta de un matrimonio muy famoso que se hizo en Cartagena”. En la entrevista con el espacio radial, también mencionó el tema de las Constelaciones Familiares, una práctica terapéutica que indaga en la historia de las familias y sus miembros para resolver conflictos emocionales, asunto en el que está muy concentrado.

