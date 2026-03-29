Carlos Villagrán habló de su romance con Florinda Meza: “No me gustaba”

Uno de los temas más controversiales que ha rodeado al elenco de El Chavo del 8 es la supuesta relación amorosa entre Florinda Meza y Carlos Villagrán, quienes son recordados por sus entrañables personajes de doña Florinda y Kiko. A lo largo de los años, han circulado rumores sobre un romance entre ellos, pero nunca se había confirmado de manera clara por parte de los protagonistas, lo que había avivado aún más la curiosidad del público.

Según varias entrevistas y relatos de quienes estaban cerca de la producción, este supuesto vínculo habría surgido en los primeros años del programa, cuando el elenco pasaba mucho tiempo junto tanto en el set como fuera de él. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre los actores se habría deteriorado, lo que llevó a tensiones tanto personales como profesionales que terminaron afectando la dinámica del grupo.

“Lo de Florinda fue verdad”: Carlos Villagrán

En una reciente entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado, Carlos Villagrán recordó cómo fueron los años de grabaciones con el elenco de Chespirito y, además, se refirió a su relación con Florinda Meza que, según él, fue breve. “Lo de Florinda fue verdad. No fue que yo estuve con ella, sino ella conmigo”, dijo, señalando que, supuestamente, fue ella quien demostró interés en él.

De acuerdo con sus declaraciones, que sorprendieron a muchos, él nunca tuvo la intención de tener un romance con la actriz. “Cuando terminábamos de grabar El Chavo del 8, me decía: ‘Oye, Carlitos, ¿me llevas al taller? Dejé mi carro arreglando.’ Y claro, la llevaba. Parecía algo normal entre compañeros. Luego le entregaron su carro, pero casi no lo usaba, así que me pedía que la llevara a su casa. Y ya estando ahí me decía: ‘¿No quieres pasar a tomar un traguito, y no precisamente de café?’”, contó el actor de 82 años.

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¿Florinda Meza y Carlos Villagrán, ‘Quico’, fueron novios? Esto dicen los actores Fotografía por: Instagram y cortesía

El mexicano, quien posteriormente salió del elenco, reveló que en un momento se sintió incómodo con la forma de ser de su compañera de set: “Pasaban cosas, ya sabes, y luego me daba las gracias. Después ya no la soportaba. Incluso tuve que pedirle ayuda a Chespirito para zafarme. Anduvimos unos días nada más. Yo le sacaba mucho, porque a mí no me gustaba. Ella sí se clavó conmigo”, aseguró.

¿Por qué ‘Quico’ salió de ‘El Chavo del 8’?

La salida de Carlos Villagrán se debió a una combinación de conflictos profesionales, problemas contractuales y diferencias personales con el creador del programa, Roberto Gómez Bolaños. Uno de los principales motivos fue el desacuerdo sobre los derechos del personaje. Aunque Villagrán daba vida a Quico (con Q), legalmente el personaje pertenecía a Gómez Bolaños, lo que limitaba al actor en su capacidad de usarlo fuera del programa sin permiso. Esto generó tensiones, ya que Villagrán deseaba más independencia para aprovechar su popularidad en otros proyectos, presentaciones y programas internacionales.

Con el tiempo, también surgieron fricciones entre el elenco. Villagrán ha mencionado en entrevistas que sentía que no se le daba el reconocimiento ni las oportunidades que merecía dentro de la producción, mientras que Gómez Bolaños defendía su autoría sobre la obra. Estas diferencias fueron aumentando hasta que su permanencia se volvió insostenible. Finalmente, Carlos Villagrán pasó de llamarse Quico a Kiko.