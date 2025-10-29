Carmen Villalobos de viaje con su novio y su mamá. Se encontraron con el Papa

Carmen Villalobos y su novio Frederik Oldenburg cumplieron un año juntos a comienzos de mes y al parecer, han querido celebrarlo haciendo una de las cosas que más les gusta: viajar.

La pareja, que el pasado 1 de octubre, mostró en redes su apoyo mutuo y lo feliz que está de construir una relación, ha subido material del recorrido que están haciendo por Europa, destino al que ya había ido.

Sin embargo, en esta ocasión prefirieron llevarse a doña Betty Ríos, la mamá de Carmen, a ese periplo.

Carmen Villalobos le cumplió sueño a su mamá

Carmen cuenta en sus post que su madre soñaba con conocer Roma y ella le ha cumplido este anhelo. “Este es un viaje muy especial... un viaje para ella... para mi mamá”, escribió la actriz que recientemente también condujo Top Chef en su temporada 4, que se grabó en Colombia y se vio en Estados Unidos, por Telemundo.

“Siempre quiso venir a Roma ¡Así que aquí estamos recorriéndola!”, detalló Villalobos que en estos días ha visitado los lugares más icónicos de la zona.

“Hoy estuvimos en la Plaza De San Pedro en el Vaticano donde pudo ver y escuchar al Papa León XIV y visitamos las Basílicas de Santa María La Mayor , San Juan de Letrán y la Basílica de San Pablo Extramuros”, compartió Carmen sobre lo vivido el domingo pasado.

Carmen Villalobos y su madre a pocos metros del papa

Sin embargo, este miércoles 29 de octubre alcanzó un momento personal muy especial, pues volvió a ver al sumo Pontífice, solo que esta vez fue a solo unos metros.

“Miércoles de Audiencia Papal ... qué belleza poder venir a Roma y darle este regalo a mi mamá ! Soy la más feliz de que lo haya podido ver tan cerca ! Hoy en mis oraciones estuvieron todos, mi familia, mis amigos, las personas enfermas, los que tienen alguna necesidad, los animalitos...Gracias Dios por este viaje tan especial.Gracias Papa León XIV por su carisma a todos los peregrinos y turistas! Que bendición poder estar aquí “, escribió Carmen acompañando esta descripción con un video donde en efecto, se ve junto a doña Betty feliz observando que el máximo jerarca de la Iglesia Católica pasa.

Carmen continua de viaje, uno donde sabría que habría bastante caminata y por ello, se fue preparada. La actriz, su novio y su madre han visitado también el Coliseo Romano, el Foro Romano , La Plaza Venezia y el Pantheon. “Caminando mucho y comiendo mucha pastaaaaaaaaa. Mi mamá está feliz”, expresó en otra de sus publicaciones.

Una vez culmine el viaje, tanto Carmen como su novio retomarán sus actividades profesionales. Se sabe que Oldenburg, estará en una nueva temporada de Exatlón Estados Unidos, de Telemundo.

