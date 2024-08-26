Carmen Villalobos habló de su vida sentimental, tras su ruptura de Frederik Oldenburg

En julio del 2022, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo sorprendieron al anunciar su divorcio. Meses después, la actriz y presentadora se dio una nueva oportunidad en el amor, esa vez con Frederik Oldenburg, un presentador venezolano. Sin embargo, desde finales de enero se comenzó a rumorar en redes sociales que la pareja habría terminado su relación.

Todo comenzó cuando Majida Issa publicó un video donde aparecía con Carmen. Junto a él, escribió: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos".

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué pasó con Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

Aunque hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho oficial su ruptura ni los motivos, algunos internautas han señalado que, supuestamente, Frederik le habría sido infiel. Ambos han decidido manejar la situación con discreción, manteniendo su vida personal alejada del ojo público. Hasta ahora, las razones oficiales siguen siendo un misterio.

Recientemente, Villalobos fue abordada por varios periodistas internacionales, quienes no dudaron en preguntarle cómo se encontraba en este momento a nivel amoroso. Con mucha tranquilidad, la actriz, quien interpretó a Catalina Santana en Sin senos sí hay paraíso, respondió: “Ustedes saben que yo soy una mujer muy trabajadora, conocen mi trayectoria, conocen lo que yo hago, termino un proyecto, arranco otro”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando se refirió, entre risas, a su área sentimental: “y como dicen por ahí: ‘soltera, pero nunca sola’”. Con esas palabras, generó dudas si, después de su ruptura de Frederik, su corazón ya tendría nuevo dueño.

La relación, que se hizo pública en enero de 2023, comenzó en medio de proyectos televisivos y rápidamente se ganó el corazón del público. Durante su noviazgo, la pareja compartió viajes, celebraciones y momentos personales en redes sociales, convirtiéndose en una de las parejas más estables de la farándula.

Incluso, meses antes de la ruptura, seguían mostrando cercanía, celebrando aniversarios y apoyándose en sus proyectos profesionales. Sin embargo, empezaron a surgir algunas señales que llamaron la atención: la falta de publicaciones juntos, eventos a los que asistían por separado y fechas importantes que no compartían en redes sociales. Además, hay un detalle que terminó de confirmar las sospechas de sus seguidores: ambos eliminaron todas las fotos que tenían juntos en sus redes sociales. Este gesto suele interpretarse como un cierre definitivo de una relación en el mundo digital.