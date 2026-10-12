Carmen Villalobos sorprendió con inesperadas confesiones de su vida amorosa

Actualmente se transmite la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’, el programa de cocina de Telemundo que reúne a varias celebridades frente a los fogones y que tiene a Carmen Villalobos como presentadora. Además de acompañar a los participantes durante la competencia, la actriz colombiana ha protagonizado conversaciones que han dejado al descubierto aspectos de su vida personal.

En uno de los recientes capítulos, la barranquillera de 43 años hizo una serie de confesiones sobre su vida amorosa, el duelo que se atraviesa al terminar una relación y la posibilidad de volver a enamorarse poco tiempo después de una ruptura. Sus respuestas generaron una gran cantidad de reacciones a través de redes sociales.

¿Qué contó Carmen Villalobos en ‘Top Chef VIP’?

La conversación comenzó cuando Lupillo Rivera compartió su percepción sobre las diferencias entre hombres y mujeres al momento de terminar una relación. Según comentó el cantautor mexicano, las mujeres suelen necesitar un tiempo para procesar la ruptura antes de involucrarse sentimentalmente con alguien más, mientras que los hombres pueden comenzar otra historia con mayor rapidez.

A partir de esa reflexión, la presentadora española Cristina Porta le preguntó a Carmen Villalobos si ella podría estar con otra persona poco después de terminar una relación. La colombiana respondió que no necesariamente necesita esperar un periodo determinado para volver a enamorarse.

“Yo soy la excepción a esa regla”, afirmó la actriz, dejando claro que su manera de afrontar una separación no coincide con la idea de que todas las personas deben atravesar un tiempo de duelo antes de comenzar una nueva relación.

Carmen Villalobos explicó que el proceso de superar una ruptura puede empezar incluso antes de que la pareja decida separarse formalmente. En ese sentido, señaló que una persona puede haber procesado el final de la relación mientras todavía permanece en ella y, una vez que termina, sentirse preparada para conocer a alguien más.

“Yo te voy a decir una cosa: cuando terminas una relación, tanto tú como la otra persona, al segundo cero de haber terminado esa relación, quedan completamente libres para arrancar otra”.

Posteriormente, la presentadora de ‘Top Chef VIP’ defendió que cada persona pueda decidir cuándo está preparada para comenzar una nueva historia sentimental, sin que exista una regla universal sobre cuánto debe esperar después de una ruptura.

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Por último, ante una nueva pregunta de Cristina Porta, Carmen Villalobos recordó que ha mantenido vínculos duraderos que, incluso, la llevaron a dar el paso hacia el matrimonio. Aunque no mencionó nombres, la única vez que la actriz colombiana llegó al altar fue con el actor Sebastián Caicedo, con quien se casó en octubre de 2019. Sin embargo, la relación terminó en 2022, después de casi tres años de matrimonio y trece de relación.

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