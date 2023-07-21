Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habrían terminado su relación sentimental

La relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habría llegado a su final, luego de dos años. La versión fue confirmada en horas recientes por ‘People en Español’, medio que aseguró haber verificado la información con fuentes cercanas a la pareja.

La versión sobre la ruptura tomó fuerza el pasado 27 de enero, a partir de un video que comenzó a circular en redes sociales y que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la actriz. Horas después, el mencionado medio confirmó que la pareja decidió tomar caminos separados.

Hasta el momento, ni Carmen Villalobos ni Frederik Oldenburg se han pronunciado públicamente sobre los motivos de esta decisión. Razón por la cual los seguidores de ambos permanecen atentos a cualquier tipo de declaración.

El video que desató las sospechas sobre la soltería de Carmen Villalobos

La grabación que despertó los rumores fue publicada en Instagram por la actriz Majida Issa, amiga cercana de la también presentadora de ‘Top Chef VIP’.

En la grabación, realizada durante una jornada de trabajo, Majida Issa hace referencia a no ser la única soltera en 2026, antes de que Carmen Villalobos aparezca en escena y la abrace, gesto que muchos interpretaron como una señal clara sobre su situación sentimental.

Cabe recordar que ambas actrices se encuentran actualmente grabando la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, producción de Telemundo que las volvió a reunir frente a las cámaras y que sirvió de contexto para el video que alimentó las especulaciones de una ruptura con Oldenburg.

Una relación que parecía estable

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg hicieron pública su relación un año después del divorcio de la actriz con Sebastián Caicedo. Desde entonces, compartieron distintos momentos personales y profesionales, consolidándose como una de las parejas más comentadas del entretenimiento latino.

En octubre del año pasado, incluso, celebraron su segundo aniversario, lo que reforzó la percepción de estabilidad entre sus seguidores e hizo pensar que el vínculo atravesaba un buen momento.

¿Por qué Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no tuvieron hijos?

Aunque los actores colombianos se casaron y estuvieron juntos por más de una década, nunca sumaron más miembros a la familia. Y es que, según ha reiterado la barranquillera de 42 años en diversas entrevistas, convertirse en madre nunca fue una prioridad.

Por su parte, Sebastián Caicedo habló del tema en una entrevista con Eva Rey y reveló lo siguiente: “Yo siempre quise tener hijos. Con mi expareja una vez nos lo planteamos, pero nos dimos cuenta de que no era el momento por el trabajo. Siempre lo íbamos postergando. No se dio. La verdad, hasta mejor que no haya pasado porque no seguimos juntos. Al final, los hijos son lo que sufren. Dios es muy sabio y sabe en qué momento de la vida es”.

