Carolina Cruz celebró entre lágrimas su cumpleaños en ‘Día a Día’ ¿Cuántos cumplió?

En medio de la transmisión matutina de Día a Día, este 12 de junio, Carolina Cruz fue sorprendida por sus compañeros del programa con una emotiva celebración que la conmovió hasta las lágrimas. Lo que empezó como una mañana común en el set del matutino de Caracol Televisión, se convirtió en un homenaje cargado de amor, recuerdos y gestos sinceros hacia la presentadora vallecaucana.

Así celebró Carolina Cruz su cumpleaños

La jornada transcurría con la presencia de los cantantes Alzate y El Charrito Negro, quienes animaban el ambiente sin hacer mención del cumpleaños de Cruz. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Catalina Gómez interrumpió para advertir que “algo muy importante” estaba por ocurrir. Acto seguido, en las pantallas del estudio comenzó la reproducción de un video que nadie —excepto el equipo de producción— esperaba, y que rápidamente atrapó la atención de todos los presentes, incluida la homenajeada.

El primer mensaje en aparecer fue el de Gabby Cruz, sobrina de Carolina, quien conmovió a la audiencia con un sentido mensaje: “Es el cumpleaños de mi alma gemela. La amo y valoro con todo mi corazón”. Sus palabras dejaron ver el estrecho vínculo entre ambas y resaltaron las cualidades humanas de la presentadora, más allá de su papel en televisión.

La emoción creció aún más cuando se proyectaron mensajes de sus hijos. Matías, el mayor, le agradeció por ser una “mamá muy buena, muy linda y adorada”, mientras que el pequeño Salvador, con su ternura habitual, simplemente le dijo: “Mami, te quiero”, robándose más de un suspiro entre los televidentes.

El homenaje también incluyó palabras de su madre, Luz María Osorio, quien la definió como una mujer “maravillosa” y expresó el orgullo que siente al verla crecer como madre y como persona. Las lágrimas de Carolina no se hicieron esperar, y con la voz entrecortada agradeció a todos por el gesto. “Me levanté sensible, yo soy muy llorona, pero como siempre, agradecida por tener tantas personas a mi alrededor y por hacer lo que más me gusta”, dijo.

El equipo del programa, conformado por Iván Lalinde, Carolina Soto, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero, no solo le cantó el tradicional ‘Feliz cumpleaños’, sino que también le entregó una torta pensada especialmente para ella. Entre bromas, Carolina aseguró que ese día pediría “46 deseos”, revelando así, con una sonrisa, la cifra que marcó su nueva vuelta al sol.

Como cierre del emotivo momento, recibió un ramo de girasoles y una caja de chocolates, cortesía de Carlos Calero. Aunque confesó estar en ayuno espiritual de dulces, admitió que ese detalle merecía una excepción. “Lo voy a romper por ustedes”, dijo entre risas.

Con esta sorpresa, Día a Día no solo celebró la vida de una de sus presentadoras más queridas, sino que también mostró la cercanía y complicidad que existe entre el equipo, quienes compartieron una mañana repleta de gratitud, cariño y sinceridad.