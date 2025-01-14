Carolina Cruz conmovió al hablar sobre su papá: “Quisiera tenerlo aquí”

Carolina Cruz, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, sorprendió recientemente al hablar de un tema personal que pocas veces ha compartido públicamente: la relación con su padre y el dolor que le causa no tenerlo cerca.

La vallecaucana, quien hace parte del equipo de Día a Día junto a Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carlos Calero, suele ser muy reservada con algunos aspectos de su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión abrió su corazón y se refirió al distanciamiento con su progenitor, quien desde hace años reside en Manizales.

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre su papá?

El tema salió a la luz en el marco de su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, espacio que ha usado para compartir reflexiones, experiencias personales y también para hablar con franqueza de asuntos familiares. Allí ya había conversado con su mamá, Luz María Osorio, sobre cómo su relación no siempre fue fácil, pero con el paso del tiempo lograron fortalecerla.

En contraste, Carolina Cruz explicó que la situación con su padre es diferente. Pese a sus intentos por acercarse, la distancia geográfica y la vida que él construyó en otra ciudad han sido factores determinantes para que no esté a su lado.

“Yo también quisiera que mi papá estuviera aquí al lado mío, este es un tema del que hablaremos después y mi papá no está aquí al lado mío no porque yo no quiera que no esté, porque yo he hecho hasta lo imposible por tenerlo cerca de mí, pero él tiene una vida, tiene un hogar que formó hace muchos años y también respeto esa decisión de la persona que está a su lado hace más de 20 años que lo cuida, que es la persona que está pendiente de él y esa persona tiene su familia en otra ciudad, y lo que a esa persona le da paz, tranquilidad es estar con sus hijas, nietos. Entonces yo quisiera tenerlo a mi lado, qué más quisiera tenerlo aquí a mi lado, yo lo luché y creo que mi familia está de testigo que hice hasta lo imposible por tenerlo aquí conmigo, pero la vida es ahora, abrazarlos ahora”, expresó la presentadora de 46 años.

Las palabras de la vallecaucana reflejan el cariño y la nostalgia que siente por su padre, al tiempo que reconocen las circunstancias que han marcado su relación. Aunque resaltó que le duele no poder compartir más tiempo con él, también subrayó la importancia de aceptar las decisiones de quienes amamos y valorar los momentos presentes.

La confesión generó reacciones de apoyo entre sus seguidores, quienes en redes sociales destacaron la valentía de Carolina Cruz al compartir una faceta tan íntima de su vida y recordaron la importancia de fortalecer los lazos familiares mientras se tiene la oportunidad.

Con esta revelación, la estrella del canal Caracol dejó en claro que detrás de su reconocida carrera y su rol frente a las cámaras, también enfrenta situaciones personales que la hacen reflexionar y conectar con su público desde la autenticidad.