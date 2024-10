Carolina Cruz contestó a quienes dicen que no “supera” a Lincoln Palomeque

En el más reciente episodio del podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, Carolina Cruz habló por primera vez del día en que le contó a Matías, el mayor de sus hijos con Lincoln Palomeque, que la relación amorosa con el actor llegó al final.

“Me dijo: ‘No te preocupes, mami, yo entiendo perfectamente que papá y tú sean amigos ¡No pasa nada, no te angusties! Sigamos jugando con los dinosaurios, mejor’. Yo me quedé de una sola pieza porque yo la estaba haciendo el quite a la situación, pues no sabía cómo manejarla, y me sentía culpable porque uno empieza a cargarse con dudas y pensamientos negativos para dejar por último a la persona más importante, que es uno mismo”, comentó sobre la reacción de su primogénito.

A pesar de que Carolina Cruz expuso este íntimo secreto para ayudar, a partir de su experiencia, a personas que atraviesan por una situación similar, recibió fuertes críticas por parte de quienes, incluso, sugieren que “todavía no supera a Lincoln Palomeque”.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz suelen mostrar a sus seguidores los momentos que, tras su separación, viven como padres de Matías y Salvador, como fiestas de cumpleaños o reuniones escolares. Fotografía por: Instagram

Así respondió Carolina Cruz a las críticas relacionadas con Lincoln Palomeque

A través de unas historias que compartió en su cuenta de Instagram, la presentadora de Día a Día se mostró sorprendida por algunos de los comentarios que recibió en el nuevo capítulo de su podcast: “Vi como tres o cuatro de personas que me decían: ‘Ay, supéralo ya’, ‘tú sigues amando al papá de tus hijos’, ‘supera que ya te separaste’, ‘supera que ya no te quiere’, ‘supera que ya no está contigo’”.

“Para las personas que me escribieron esos comentarios, ¿para ustedes qué es superar? O sea, ¿superar a tu expareja es no volver a hablar de ella?, ¿es borrarla de tu vida y de tu corazón?, ¿es odiarla y no tener una buena relación? ¿Eso para ti es superar a tu pareja?”, agregó Carolina Cruz como respuesta a las palabras de sus detractores.

De igual manera, la estrella del canal Caracol reiteró que la relación con Lincoln Palomeque se transformó para afrontar, a partir del respeto y la amistad, el rol como padres que van a desempeñar por el resto de sus vidas. Fue precisamente esto lo que ella misma señaló como su propia definición de “superar”.

“Es poder vivir en armonía y tener complicidad porque es una relación que va a durar por el resto de la vida. Estamos en un mundo y en una inmediatez que se vuelven muy difícil de manejar para nuestros hijos; y vivimos momentos complejos en un mundo lleno de odio, de rabia, de envidia y de rencor, ¿para qué hacerles la vida compleja a nuestros hijos si ya el mundo en el que estamos viviendo es difícil?”, concluyó la vallecaucana de 45 años.