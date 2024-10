Carolina Cruz reveló cómo le contó a su hijo que se separaría de Lincoln Palomeque

Tras más de tres años de separación, Carolina Cruz expuso ante sus seguidores nuevos detalles del proceso de separación con Lincoln Palomeque, quien fue su pareja sentimental por más de diez años.

En esta ocasión, la presentadora de Día a Día habló por primera vez sobre cómo reaccionó Matías (7 años), su hijo mayor, al momento en que se enteró de la ruptura de sus padres. Además, reveló cómo hizo para darle esta noticia al niño.

¿Cómo le habló Carolina Cruz a su hijo de la separación?

En la tarde del 4 de octubre, la vallecaucana estrenó un nuevo episodio de Mi mundo, mis huellas, mi verdad, podcast en el que hace reflexiones de vida basadas en sus experiencias personales. Allí, recordó lo duro que fue para ella ponerse en la tarea de decirle a Matías que su papá ya no viviría con ellos.

De acuerdo con Carolina Cruz, su intención nunca fue ocultarle la verdad a su hijo y por esa razón, acudió a la psicóloga del colegio para que ella le recomendara la mejor manera para que él se enterara de todo.

“Ella me preguntó por el animal favorito de Mati y, como en ese momento eran los dinosaurios, me dijo que le contara la historia de una familia de dinosaurios, que así debía empezar. Pasaron dos semanas y yo: ‘Dios mío, tengo que prepararme y hacer esto bien. Por favor, pon las palabras correctas en mi boca; que mis pensamientos, sensaciones y todo esté bien, que hable como deba hacerlo, sin hablar más de la cuenta’”, explicó sobre lo complejo que fue tomar la decisión.

“Me acordé que a ellos les encanta bañarse en la tina de mi baño, entonces la llené y le puse un ambiente muy tranquilo, le puse sus muñequitos y me senté con él. Le dije que tenía una historia para contarle y me respondió que sí, entonces empecé: ‘Imagínate que en una familia de dinosaurios están papá y mamá, quienes se quieren mucho y se respetan, y también está el dinosaurio pequeño con su hermanito dinosaurio. Resulta que los papás dinosaurios ya no se entienden muy bien como novios o esposos, sino como amigos. Eso está pasando con tu papá y conmigo acá en casa’. Él se quedó pensando y fue cuando le dije que con su papá teníamos una muy buena relación de amigos y lo seguiremos siendo toda la vida, pero como pareja no nos estábamos entendiendo bien”, agregó Carolina Cruz.

Carolina Cruz mencionó que esta fue una época de muchos cambios para su hijo mayor, pues en poco tiempo experimentó un cambio de casa, la llegada de su hermano Salvador y la separación de sus papás. Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

Así reaccionó el hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque a la separación de sus padres

En medio de las emociones encontradas que la rodeaban en aquel momento, la presentadora de Día a Día aseguró que resultó asombrada por la reacción de Matías en ese momento, pues a pesar de su corta edad se mostró muy tranquilo.

“Me dijo: ‘No te preocupes, mami, yo entiendo perfectamente que papá y tú sean amigos. No pasa nada, no te angusties. Sigamos jugando con los dinosaurios, mejor’. Yo me quedé de una sola pieza porque yo la estaba haciendo el quite a la situación, ya que no sabía cómo manejarla, y me sentía culpable porque uno empieza a cargarse con una cantidad de culpas y pensamientos negativos para dejar por último a la persona más importante, que es uno (...) Me quedé sorprendida, llamé a Lincoln y le conté que había sido más fácil de lo que yo pensaba y que para él iba a ser más difícil, pero no, fue muy sencillo en ese momento. Aunque después se fue volviendo un poco más sensible para él esta situación, él es tan sensible como yo, entonces ha sido un proceso especial (...) A pesar de eso el lo ha manejado muy bien y de forma tranquila, pues yo siempre he dicho que Mati es un alma vieja”, concluyó Carolina Cruz, quien advirtió que con Salvador el proceso ha sido diferente porque cuando se separó de Lincoln Palomeque su hijo menor apenas tenía unos meses de nacido.