Carolina Cruz, de ‘Día a Día’ no volvería a perdonar una infidelidad: “En el pasado acepté”

La conductora de ‘Día a Día’ fue la invitada de Lili Bechara al espacio ‘Todo pasa’, donde abordó aspectos de su vida personal y profesional. La anfitriona en un momento le indagó por el tipo de conductas que no perdonaría dentro de una relación y si admitiría una infidelidad.
“En el pasado acepté”, comenzó diciendo la vallecaucana no sin antes aclarar que cuando se refiere al pasado no está hablando de Lincoln Palomeque sino de muchos años atrás cuando era muy joven. "Hablo de otras relaciones", puntualizó.
"Mi primer novio me puso muchos cachos", Carolina Cruz
Luego admitió: “Cuando estuve muy pequeñita mi primer novio me puso muchos cachos, muchos cachos, me fue muy infiel. Otro novio que tuve después también, del cual me enamoré muchísimo, me fue infiel…Creo que una infidelidad no la perdonaría y mucho menos ahora. Digamos que a mis 17 y a los 24 años en ese momento lo perdoné y perfecto y seguramente eso me llevó a lo que soy hoy en día, pero perdonar una infidelidad no lo haría. No esta dentro de mis planes”, indicó la exreina que luego detalló otros aspectos que no estaría dispuesta a negociar o a ceder en una relación sentimental.
Se refirió específicamente a cambiar su manera de ser. “Que no me permitan ser en esencia como soy, no lo haría, no me ha pasado, pero creo que eso no lo negociaría porque yo creo que uno tiene que estar con una persona que te deje ser tú en todo momento. SI tú estás con alguien y tienes que actuar diferente para que le parezcas chévere a esa persona, pues me parece que ahí no pasa nada.
Así mismo dio a conocer que el tiempo con los suyos tampoco está dentro de lo que sacrificaría por una relación: “No negociaría mis planes con mis amigas con mi familia, el tiempo con mis hijos, creo que no es negociable, hay cosas en mi vida que tengo muy claras porque son mis momentos de paz, de disfrutar, mis momentos de ser mujer, de descansar, de estar tranquila, de merecimiento. No me ha pasado peor no lo negociaría”, mencionó a ‘Todo pasa’ de Lili Bechara.
Actualmente Carolina Cruz vive una relación sentimental estable con el piloto Jamil Farah. Justamente hace pocos días la presentadora le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a propósito del cumpleaños de él. “Gracias por enseñarme a quedarme porque a irme…ya me habían enseñado. No frenes a un corazón que galopa porque luego tendrás que conformarte con uno que apenas trota. Gracias por ser la persona con récord en sacarme sonrisas en casi 4 AÑOS Feliz Cumple Novio Mío Te Amo”.
Por su parte Jamil reaccionó al post diciendo: “Gracias ti por enseñarme muchas cosas y compartir el tiempo conmigo ! Te amo".