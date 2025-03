Carolina Cruz dedicó cálido mensaje de cumpleaños a Lincoln Palomeque, su expareja

En un gesto lleno de cariño, Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores este 20 de marzo al enviar un emotivo mensaje de cumpleaños a Lincoln Palomeque, su expareja.

A través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram, la presentadora del canal Caracol y figura de redes sociales compartió unas palabras que reflejan el respeto y la admiración que siente por el padre de sus hijos.

¿Qué le escribió Carolina Cruz a Lincoln Palomeque de cumpleaños?

En su mensaje, la vallecaucana de 45 años deseó una larga vida al actor cucuteño, con quien compartió su vida durante una larga época. Además, en sus palabras incluyó a Matías y Salvador, los hijos que tuvieron juntos.

“Feliz cumpleaños. Dios te bendiga y te llene de mucha vida para seguir disfrutando de estos gordos (sus hijos) que tanto te aman y necesitan”, escribió Carolina Cruz en su publicación.

La publicación de Carolina Cruz incluyó un repaso, a través de fotografías, por algunos de los momentos más especiales que Lincoln Palomeque ha pasado con sus hijos. Fotografía por: Captura de pantalla

Este gesto demostró que, a pesar de la distancia y el tiempo, los buenos recuerdos y el afecto perduran entre la expareja. De igual manera, el mensaje desató una gran cantidad de reacciones en redes sociales por parte de los seguidores de ambos.

A pesar de que Lincoln Palomeque no respondió a las palabras de Carolina Cruz, al menos en público, dejó en evidencia que celebró la llegada de sus 48 años en compañía de Matías y Salvador. Incluso, en la imagen que compartió de este momento se ve en la mesa a Valentino, el hijo mayor de Carolina Soto, por lo cual se presume que la presentadora habría estado presente.

“¡Qué lindo día! Paz y tranquilidad, un regalo que quería hace años. Gracias, Dios", comentó el actor como descripción al posteo.

¿Por qué Carolina Cruz nunca se casó con Lincoln Palomeque?

Uno de los temas que mayor curiosidad generó en su momento fue el por qué la conductora de Día a Día nunca se casó con Palomeque, pese a que duraron 14 años juntos, tuvieron dos hijos y vivieron juntos la mayor parte de su relación.

“Las cosas no funcionaron. A él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea, entonces dije: ‘Si a él no le gusta, pues yo tampoco es que me vaya a matar por eso. Estoy bien así’. Entonces yo digo que no hay malas personas, sino personas que en ese momento no son para uno”, comentó Carolina Cruz en una charla con el pódcast de Camy Jiménez.