Carolina Cruz dedicó emotivo mensaje a Lincoln Palomeque: “el amor se transforma”

En marzo del 2022, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sorprendieron al hacer pública su separación después de 14 años de relación. El actor de Perfil falso y la presentadora de Día a Día revelaron en ese momento que habían tomado la decisión de tomar caminos separados, pero que continuarían llevando una buena relación por el bienestar de sus dos hijos, Matías y Salvador. Desde entonces, se han dejado ver en eventos especiales como los cumpleaños de los niños, la Navidad, entre otros, demostrando que, aunque no estén juntos como pareja, prima la felicidad de sus hijos de verlos unidos.

Lincoln Palomeque está cumpliendo años. Así lo felicitó Carolina Cruz

Este viernes 20 de marzo, el actor celebra su cumpleaños número 49. A través de su perfil de Instagram, la modelo vallecaucana le dedicó unas emotivas palabras:

“Cuando tomamos la decisión de ser padres y ser pareja, creímos que iba a ser para toda la vida, nunca pasó por nuestras cabezas que en algún momento no estaríamos juntos como pareja”, escribió. Además, agregó: “Créanme, el amor se transforma y más cuando dos personas sanan, perdonan, entienden, pasan la página desde el respeto y no desde el ego, ese ego hace mucho daño y ese daño afecta a los menos culpables…los hijos. En tu cumpleaños le pedimos a DIOS que te cuide y te proteja siempre para que te sigas gozando y disfrutando a este par de muñecos que te AMAN, que te llene de vida y salud. Pasa FELIZ”.

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Los internautas resaltaron su relación: “Dios los bendiga”, “gran ejemplo estás dando a mucha gente”, ”relaciones sanas y no convenientes …. Cumpliéndose a sí mismos y no a la “sociedad”, “en estos tiempos es difícil encontrar personas que cierre el ego y abran el amor familiar mis respetos para usted”, “qué madurez”, “ustedes sí que han enseñado a los adultos ser adultos. La vida sigue con respeto”, “deberían volver, se nota que aún lo amas”, “me parecen supermaduros en todos los sentidos, mi mayor admiración”, “dignos de admirar e imitar, por encima de todo nunca dejarán de ser padres”.

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque terminaron?

A lo largo del tiempo, la presentadora ha compartido las razones principales detrás de su ruptura. En realidad, no hubo una sola causa ni una tercera persona en juego. Según Cruz, la separación se debió a una serie de factores que se fueron acumulando, entre ellos, algunas diferencias en momentos difíciles, especialmente cuando Salvador, su hijo menor, atravesó un complicado episodio de salud. De igual manera, el actor debía ausentarse por periodos, a veces largos, debido a su trabajo, por lo que poco a poco la relación se fue desgastando. Sin embargo, lograron terminar en buenos términos.