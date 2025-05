Carolina Cruz: “de todos los procesos me han quedado maravillosas experiencias”

La conductora de “Día a Día” ha demostrado ser una mujer polifacética que ha combinado su rol de madre con el de emprendedora, al tiempo que tiene una gran comunidad en sus redes.

“Todos los días me levanto llena de energía”, dice Carolina Cruz, la presentadora de Día a Día que lleva 25 años en el corazón de los colombianos. Desde que fue señorita Valle, en 1999, y fue virreina del concurso Nacional de Belleza, cuando comenzó su carrera en la televisión, en El noticiero del espectáculo, de Jorge Barón, hasta ahora, cuando hace parte del magazín de Caracol Televisión, todo lo que haga, diga o publique se convierte en tendencia.

Más allá de la figura pública está la mujer nacida en Tuluá, Valle del Cauca, la mamá de Matías y Salvador, la empresaria y mas allá, el ser humano que busca el equilibrio y vive en paz. Lleva una vida saludable, le gusta cuidarse y sus seguidores no se pierden ninguno de sus tips. “Empecé a hacer ejercicio porque quería verme linda, porque quería ver un cuerpazo, y creo que esa fue la filosofía con que empecé a hacer ejercicio hace muchos años”. Su carrera le exigía estar bien. “A medida que van pasando los años y que vas madurando, creciendo y entendiendo muchas cosas, me di cuenta de que el ejercicio va más allá de eso. Hago ejercicio desde hace algún tiempo por completa convicción”. Plena en el aquí y el ahora, enfila baterías para el futuro. “Estoy convencida de que quiero ser una mujer saludable, que quiero tener una masa muscular que me sostenga cuando esté adulta, que no tenga que sufrir de fracturas, de osteoporosis, y la única manera de conseguir esto, a largo plazo, es haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, entrenando, levantando pesas, cuidándote con tu alimentación, comiendo una buena cantidad de proteína, que te va a ayudar también a conseguir una masa muscular. ¿Entonces, por qué inicias el ejercicio? Por vanidad, completa vanidad. Pero hoy en día lo hago por completa convicción”.

"Soy una mujer que demuestro todos los días que las cosas se pueden hacer si tomas decisiones, si empiezas dando el primer paso, que es arriesgarte". Fotografía por: FELIPE MARIÑO

Así ve el futuro Carolina Cruz

La presentadora disfruta el camino hacia una meta ya trazada. “Tomé la decisión de ser mamá también ya grande, de 37 años tuve a Mati, de 41 años tuve a Salvador. Mis hijos todavía son niños chiquitos, Matías tiene 8 Años, Salvador tiene 4 y quiero ser una mamá presente, activa y vital para mis hijos por muchos años. Me veo siendo una adulta fuerte, capaz, vital, ojalá muy sana y tengo clarísimo que el ejercicio me va a llevar a eso”. Pero no es todo, pues con disciplina asiste a sus chequeos médicos y trata de ser juiciosa con su alimentación, “sin ser extrema”, enfatiza.

Para la vallecaucana, toda esta disciplina se convierte en un presente de vida. “Siento que el ejercicio ha sido un gran aliado, porque es como mi momento donde me regalo tiempo para mí, donde estoy construyendo un cuerpo que me permite hacer todo lo que hago todos los días de mi vida. Después de salir de todas mis rutinas de entrenamiento, le agradezco a Dios porque no me duele ninguna parte de mi cuerpo, porque no me han tenido que hacer ninguna cirugía, porque soy una persona vital. Me levanto todos los días con mucha energía y creo que eso se lo debo también al ejercicio, que genera una cantidad de cosas muy positivas en el cuerpo, en el alma también, y solo las personas que hemos logrado llegar a ese punto entendemos los beneficios que hace el ejercicio en tu vida”. Nunca ha pretendido ser una deportista de alto rendimiento, pero sí una mujer que trabaja con disciplina, entrega y convicción, y se siente feliz con los resultados. “Eso te genera una cantidad de bienestar que seguramente empiezas a notar en distintos momentos de tu vida y en diferentes sensaciones, en estar más tranquila, en vivir más en paz, en concentrarte más en lo importante”.

Influenciadora de disciplina

“Cuando yo empecé en las redes sociales nunca pretendí influenciar en la vida de nadie”, refiere Carolina, quien tiene 7,6 millones de seguidores en Instagram. “Sin querer queriendo he sido influenciadora en la vida de muchas personas, pero sin pensar que eso iba a pasar. Me considero una influenciadora de disciplina más que de vida saludable. Soy una mujer que demuestro todos los días que las cosas se pueden hacer si tomas decisiones, si empiezas dando el primer paso, que es arriesgarte, empezarlo a hacer, que no vas a ver cambios en el momento ni inmediatos, pero que sí seguramente con el tiempo”.

Carolina Cruz, la empresaria, ha estado bien, ha experimentado caídas, pero no solo se levantó, sino que sigue apostándole a los nuevos emprendimientos. “Soy muy inquieta y se me pasan mil cosas por la cabeza, mil productos”. No puede hacerlo todo por tres factores: “Primero porque no tengo la plata; segundo, porque no tengo el tiempo y tercero, porque hay cosas que pienso que de pronto sí pueden funcionar, pero de pronto no. Tengo muchas ideas, pero bueno, poco a poco se irán desarrollando y seguramente unas irán fluyendo. Lo que trato de hacer siempre que vivo una situación compleja en mi vida, ya sea lo que viví con la empresa, en temas familiares, como mamá, pues yo siempre he tratado de verle el lado positivo a todo. Vivo muy agradecida todos los días de mi vida.

Carolina Cruz: “Soy una persona muy resiliente”

Sobre su búsqueda permanente e interior comentó: “Trato de ser una mujer empática, consciente, muchas veces me cuesta y me esfuerzo por ser una mejor persona, por vivir en coherencia constantemente, que creo que es lo que más nos cuesta a todos los seres humanos, pero siempre trato de verle las cosas buenas. El que yo salga en televisión no me hace diferente a cualquier otra persona. Soy una persona muy resiliente, de todos los procesos de mi vida siempre me han quedado maravillosas experiencias. Trato de aprender de todo y eso es lo que me gusta compartir con la gente”.

Feliz con su nuevo emprendimiento

“Desde hace tiempo, desde que soy mamá, empecé a buscar varios productos en el mercado que no conseguía aquí en Colombia, pero que sí fuera del país, productos que sentía que beneficiaban a mis hijos. Los comencé a utilizar con Mati: uno es para levantar las defensas, vitaminas; otro para abrir el apetito. Desde el año pasado empezamos a trabajar con mis socios en este proyecto, de poder hacer un producto con todos estos elementos que yo les daba a mis hijos, pero poderlo tenerlo en Colombia”, cuenta Carolina. Se trata de Laagom. “El nombre viene como de la goma. Una referencia es para abrirles el apetito a los niños y el otro para subirles defensas. Esto no es un reemplazo del alimento para los niños. Desarrollamos este producto guiados por expertos, pediatras y médicos, por eso nos tomamos mucho tiempo para poderlo desarrollar”.