Carolina Cruz recordó desmayo en ‘Día a Día’: “La mala del paseo fui yo”

En octubre de 2022, una inesperada situación sorprendió a los presentadores de Día a Día, incluida Carolina Cruz, cuando una de las invitadas al matutino se desmayó en plena transmisión en vivo.

Esta situación desató una fuerte controversia en redes, teniendo en cuenta que Cruz quedó paralizada en ese momento y no auxilió a la mujer que quedó en estado de inconsciencia.

Así recordó Carolina Cruz aquel desmayo en ‘Día a Día’

En un nuevo capítulo del pod se mostró frustrada con que la hayan tildado como "la mala del paseo" por su falta de reacción y recordó algunos de los cuestionamientos que recibió en aquella ocasión. Además, mencionó que, como la mayoría de experiencias en su vida, todo esto le dejó un aprendizaje.

“Recuerdo que cuando me pasó y llegué a la casa, me pregunté: ¿por qué a mí me pasan estos cacharros? En serio, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? [...] Yo me acuerdo que yo estaba sentada como en toda la mitad y empiezo a ver que la flor se desmaya, y yo tengo que aceptar que esas milésimas de segundo, yo pensé que era parte del show”, explicó inicialmente.

“Pasaron segundos, todo fue muy rápido. En ese momento Caro Soto reacciona y se tira a ayudar a la flor desmayada, y yo en ese shock. A mí me tiene que hablar la directora del programa por el apuntador y me dice: ‘Carito, eso no es parte del show, se desmayó de verdad’. Ahí es cuando Caro dice: ‘Vamos a dar una vuelta, ya volvemos. Caro ya había reaccionado, ya estaba encima de la flor, ya habíamos mandado a comerciales y yo seguí en shock”, agregó Carolina Cruz.

Las enseñanzas que le dejó aquel episodio a Carolina Cruz

La presentadora de Día a Día se mostró frustrada con que la hayan tildado como “la mala del paseo” por su reacción y recordó algunos de los cuestionamientos que recibió en aquella ocasión. Además, mencionó que, como la mayoría de experiencias en su vida, todo esto le dejó un aprendizaje.

“Como siempre fui blanco de muchas críticas, de que me juzgaran, de que me dijeran que yo era el peor ser humano que existe o que ha dado la tierra, que soy una pésima mujer, que soy cero empática, que por qué no me tiré al piso a ayudar a la flor, que no pensé en la mujer de que se hubiera podido pegar, que pobrecitos mis hijos, que qué peligro mis hijos con esta mamá. Mejor dicho, no se alcanzan a imaginar todo lo que me dijeron a mí y me odiaron en redes sociales”, aseguró.

“De todo esto me quedó, sobre todo, aprender de los errores y aprender de esos señalamientos que en algunos momentos han sido injustos. [...] Es muy loco porque de verdad que los seres humanos nunca vamos a saber cómo vamos a reaccionar frente a circunstancias como estas. Esta historia ha marcado mi vida de una manera muy positiva porque he aprendido a ser mucho más fuerte y agarrar los comentarios positivos”, concluyó la mujer de 45 años.