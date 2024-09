Karen, destrozada en ‘Día a Día’ tras su salida del ‘Desafío XX’: “Estoy rota”

Karen Candia se convirtió en la más reciente eliminada del Desafío XX, por lo que fue invitada a Día a Día en la mañana del 5 de septiembre. Sin embargo, contrario al resto de sus compañeros, tuvo que conectarse al programa a través de una videollamada, pues el paro camionero impidió su llegada a los estudios de Caracol Televisión.

A pesar de no haber estado allí presente, la exparticipante aprovechó el momento para sacar a flote sus sentimientos, al punto que terminó rompiendo en llanto frente a los presentadores y televidentes.

Karen lloró en ‘Día a Día’ tras ser eliminada del ‘Desafío XX’

En medio de su corta charla, pues quedó en ir el próximo lunes el matutino, la antigua concursante mostró su sentimiento de frustración por ser eliminada de la competencia.

“De verdad estoy sin palabras, estoy rota”, expresó Karen Candia segundos antes de quedarse en silencio, para luego limpiar las lágrimas que rodaron en ese momento por sus mejillas. Y aunque los presentadores Iván Lalinde y Catalina Gómez la llenaron de elogios por lo demostrado en el Desafío XX, estas palabras aumentaron el sentimiento de nostalgia en la exparticipante, quien volvió a llorar.

Los televidentes de Día a Día no pasaron por alto este momento y, a través de redes sociales, se pronunciaron para enviarle mensajes de apoyo.

Karen reapareció en redes sociales tras su entrevista en ‘Día a Día’

Horas después de su aparición en el programa de Caracol Televisión, Candia compartió una serie de historias de Instagram en las que agradeció el respaldo de sus seguidores y se pronunció sobre su reacción en vivo.

“Ya estoy un poco más tranquila. Es que todo lo que me ha pasado me tiene impresionada, estoy en shock (...) La próxima semana voy a estar en ‘Día a Día’ respondiendo a todas sus dudas y mensajes. El lunes, si Dios quiere, allí estaremos hablando sobre todo lo que no se pudo el jueves (...) Ya estoy un poco mejor, esta mañana y esta tarde no pude salir a hablarles porque, como se dieron cuenta, estaba destrozada y demasiado triste”, expresó.

“Gracias a todos por esos mensajes y palabras tan bonitas que me han enviado, de verdad que esto es algo que no puedo creer. Bienvenidos también los que hasta ahora están llegando a esta comunidad y espero que me acompañen en todo lo que se viene”, agregó Karen, quien hizo equipo en la etapa final del Desafío XX con Olímpico.