Carolina Cruz, Sebastián Martínez y más famosos afectados por el paro camionero

El anuncio de alza en el precio del ACPM generó un paro nacional que, después de cuatro días de diálogo, fue levantando sobre las 5:40 de la mañana de este viernes 06 de septiembre. Diferentes vías del país fueron bloqueadas por el gremio de transportadores, quienes alza su voz esperando una solución.

Sin embargo, las protestas y el bloqueo de las vías afectaron a algunos ciudadanos que tuvieron que hacer “maromas” para llegar hasta sus lugares de trabajo. A continuación, te mostramos los famosos que tampoco se escaparon del paro:

Carolina Cruz

En su perfil de Instagram, la presentadora de Día a Día mostró que, debido al cierre de las vías, las clases en los colegios de sus hijos Matías y Salvador, fueron suspendidas, por lo que, durante esa semana, los niños tuvieron que quedarse en casa.

De acuerdo con lo que contó la también empresaria, el reto más grande fue los niños no vieran tanto tiempo las pantallas. Para ello, tuvo que ingeniárselas con actividades lúdicas; incluso, con algunas labores del hogar.

“Debemos quedarnos en casita y tratamos de hacer cositas que nos entretengan y den felicidad. No ha sido fácil evitarles las pantallas, pero créanme, tampoco es imposible y el cambio en ellos es impresionante. Por ahí dicen que se educa con ejemplo, y hoy más que nunca me ha quedado claro. De verme hacerlo todos los días él quiso hacerlo por primera vez solito”, escribió.

Sebastián Martínez

El actor Sebastián Martínez también mostró que salió a hacer unas diligencias en su moto, en Bogotá, pero quedó en medio de las protestas, pese a que pensó que en ese medio de transporte podía evadir los trancones. “Normal, salí a hacer unas vuelticas y miren en dónde resulté”, escribió en Instagram.

Variel Sánchez

El caso del actor Variel Sánchez no pasó desapercibido. Como se ha podido conocer, él vive a las afueras de Bogotá, pero por el paro, tuvo que quedarse a “vivir” por unos días en un hotel de la ciudad, pues por sus compromisos laborales no podía arriesgarse a llegar tarde o quizá no llegar. “Me estoy quedando en un hotel por temas del paro, no puedo no llegar a las grabaciones, hace mucho no me quedaba en un hotel por trabajo aquí en Bogotá”, afirmó.

Maleja Restrepo

La presentadora, esposa de Tatán Mejía, manifestó que, debido al paro, sus hijas Macarena y Guadalupe tuvieron clases virtuales. “El transporte está complicado, y la virtualidad en los niños no me gusta, me siento como en la pandemia. Yo sé que hay niños que les va súper bien y que les gusta, pero a mí me parece desastroso, siento que les hace demasiada falta ir al colegio y estar con sus profesores. Espero que sea algo temporal”, dijo a través de un video.