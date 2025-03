Carolina Cruz y el acuerdo que tiene con Jamil Farah sobre el tema de los hijos

Carolina Cruz se convirtió en madre por primera vez en abril de 2017, cuando nació Matías, y casi cinco años después, en febrero de 2021, le dio la bienvenida a Salvador, su segundo hijo. Desde entonces, hay quienes se preguntan si la vallecaucana de 45 años quiere tener más hijos.

La respuesta a dicha incógnita llegó en el más reciente episodio de Historias de madre, pódcast al que la presentadora de Día a Día fue invitada para hablar sobre su experiencia como mamá de dos pequeños. Precisamente, fue en medio de esta charla que dio a conocer el acuerdo que tiene con Jamil Farah, su novio, en cuanto al tema de los hijos.

¿Carolina Cruz quiere tener más hijos?

De acuerdo con lo expuesto por la también empresaria y figura de redes sociales, entre sus proyectos de vida no hay cabida para un tercer hijo, aun cuando Matías ha sido insistente en tener otro hermano.

“Matías, mi hijo mayor, es igualito a mí. Entonces él es como: ‘Ay, mami, ¿te imaginas otro bebecito en la casa?‘, y yo le digo que no, que ya no se puede; pero él insiste, entonces le respondo que ya mamá no tiene la energía y el tiempo que les dediqué a él y a Salvador. Si tuviera otro bebé se merece la misma calidad de tiempo”, explicó Carolina Cruz.

¿Qué piensa Jamil Farah sobre la postura de Carolina Cruz?

Carolina Cruz también mencionó que tuvo una conversación similar con su novio, quien es 12 años menor, en la cual le advirtió que en ella no encontraría una mujer para tener hijos.

“Ya cuando empezamos a ver esto tan serio, yo sí tuve una conversación con él y le dije: ‘Mira, esto es lo que hay. Si tú quieres tener hijos y si tú quieres tener una familia, pues por acá no es porque yo no voy a tener más hijos’. Él en su momento me dijo: ‘Yo estoy feliz contigo, yo te conocí así, yo me enamoré de ti así, con tus hijos’”, comentó la figura del canal Caracol.

“Igual tampoco estoy preocupada pensado: ‘Será que en un año me va a decir algo, o en dos años’. El día que pase, pues ese día me preocupo, pero por ahora me dejo consentir y me dejo querer”, concluyó Carolina Cruz, quien celebró su segundo aniversario con Jamil Farah en diciembre pasado.