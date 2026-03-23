Carolina Cruz y Jamil Farah cumplen tres años juntos y regresan donde todo comenzó: “Te amo”

La presentadora de ‘Día a Dia’ Carolina Cruz no pensaba que su relación con el piloto sanandresano Jamil Farah tuviera mayor futuro cuando comenzaron a frecuentarse. Así lo ha expresado la vallecaucana en algunas de las entrevistas que ha concedido donde se refiere a su vida sentimental.

Cruz que venía de una separación amistosa del actor Lincoln Palomeque, que se hizo pública en el 2022 tras casi 13 años de relación, estaba concentrada en la crianza de sus hijos Matías y Salvador, sin embargo, el destino la sorprendió cuando conoció a Jamil.

Carolina Cruz y Jamil Farah: Un amor que empezó discretamente

El romance, que comenzó en el 2023, era discreto, hasta que en el Festival Estéreo Picnic del 2023, que se realizó en el Campo de golf del municipio de Briceño, en las afueras de Bogotá, fueron captados en una actitud cariñosa.

Las primeras imágenes, logradas por Vea de El Espectador, se convirtieron en noticia de inmediato. En aquel tiempo no se sabía mucho del sanandresano que había conquistado el corazón de la ex candidata del Valle y virreina de la Belleza.

En principio Caro, de 46 años, y Jamil, de 34, se cuidaron bastante para evitar ser fotografiados, pero con el tiempo, la pareja se relajó y se dejó ver en eventos sociales. Jamil se animó a publicarla primera foto juntos en abril de ese año cuando viajaron a San Andrés. El romance estaba más que oficializado.

Carolina y Jamil cumplieron tres años juntos y en redes sociales muestran que la relación se ha convertido en una muy estable.

Carolina Cruz y Jamil Farah juntos en el Estéreo Picnic 2026

Ahroa Carolina y Jamil publican imágenes en sus redes sociales en su regreso al Festival que fue testigo de los inicios de su romance. La pareja acudió este fin de semana al parque Simón Bolívar y posteriormente, presumió con románticas imágenes en sus redes sociales lo bien que la pasó.

“REPITIS??”, escribió Carolina en su feed junto a un carrusel de fotos y videos que deja ver que se divirtió en el evento junto a su novio.

Jamil reaccionó con emoticones de corazones y la palabra “momentos” a la publicación de caro y adicionalmente, él también publicó en sus redes sociales la prueba de los buenos momentos vividos en el Festival, lo hizo ocn una úcia fotos de los dos. Inicialmente escribió “FEP”, pero ante la reacción de Carolina que puso varios emoticones, él respondió: “Te amo”, cortas, pero contundentes palabras que evidencian que la relación va muy bien.

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