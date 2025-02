Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebraron fecha especial junto a sus hijos

Desde que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque pusieron punto final a su relación amorosa, ambos prometieron que seguirían unidos en todo lo que respecta a sus hijos, Matías y Salvador, para que su separación no afectara a ninguno de los dos.

Por esa razón, el actor y la presentadora se reencontraron en la tarde de este 19 de febrero y celebraron el cumpleaños número cuatro de su hijo menor.

Las fotos de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque en el cumpleaños de su hijo

Cada uno, en su respectiva cuenta de Instagram, compartió imágenes del festejo en el que estuvieron acompañados por varios familiares y amigos, así como por algunos animadores que sorprendieron a los más pequeños con su show de Spiderman.

En uno de los videos, por ejemplo, se aprecia el momento en que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque posan junto a sus hijos (Salvador en brazos de su padre) para las fotos del álbum familiar.

“La felicidad de ellos también es la nuestra. Somos una familia, somos un equipo para siempre”, escribió la presentadora de Día a Día en la descripción de su publicación; mientras que el cucuteño de 47 años agregó las siguientes palabras a su posteo: “Si ellos son felices, nosotros también. Feliz cumpleaños, hermoso mío”.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque en el cumpleaños número 4 de Salvador. Fotografía por: Captura de pantalla

La respuesta de Carolina Cruz a quienes dicen que “no supera” a Lincoln Palomeque

A través de una publicación de redes sociales, hecha en octubre pasado, la presentadora de Día a Día se mostró sorprendida por algunos de los comentarios que recibió en el nuevo capítulo de su podcast: “Vi como tres o cuatro de personas que me decían: ‘Ay, supéralo ya’, ‘tú sigues amando al papá de tus hijos’, ‘supera que ya te separaste’, ‘supera que ya no te quiere’, ‘supera que ya no está contigo’”.

“Para las personas que me escribieron esos comentarios, ¿para ustedes qué es superar? O sea, ¿superar a tu expareja es no volver a hablar de ella?, ¿es borrarla de tu vida y de tu corazón?, ¿es odiarla y no tener una buena relación? ¿Eso para ti es superar a tu pareja?”, agregó Carolina Cruz como respuesta a las palabras de sus detractores.

De igual manera, la estrella del canal Caracol reiteró que la relación con Lincoln Palomeque se transformó para afrontar, a partir del respeto y la amistad, el rol como padres que van a desempeñar por el resto de sus vidas.