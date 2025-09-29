Carolina Cuervo recordó su ruptura con Fabio Rubiano tras 12 años de noviazgo

Carolina Cuervo, reconocida actriz y presentadora, habló recientemente sobre una etapa importante de su vida personal: la relación sentimental que sostuvo con el actor Fabio Rubiano durante más de una década. Aunque ambos procuraron mantener este vínculo fuera de los reflectores, la artista lo recordó en una entrevista con Laura Acuña para su programa La sala de Laura Acuña.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así terminó la relación de Carolina Cuervo y Fabio Rubiano

En la conversación, Cuervo explicó que su noviazgo con Rubiano se extendió desde 1999 hasta 2011, un tiempo en el que aprendieron a construir una relación sólida pese a la diferencia de edad entre ellos.

“Yo duré con Fabio del 99 al 2011. Uno tiene que aprender a guardar su privacidad… pueden decir lo que sea, hay que aprender que no importa lo que pase afuera (…) Fue una relación muy larga, duradera… Fabio me lleva 17 años, había una diferencia de edad. El final de nuestra relación fue muy amoroso por parte de los dos, como comprendiendo que ya era momento de soltarnos. Tengo una excelente relación con él hoy en día”, señaló la bogotana.

Carolina Cuervo enfatizó que uno de los rasgos más particulares de este noviazgo fue la forma discreta en la que lo vivieron. Pese a que ambos eran figuras visibles en la televisión y el teatro, nunca dieron espacio a la exposición mediática. “Lo curioso es que mucha gente nos decía: ‘No sabía que ustedes eran pareja’. Nosotros no éramos íntimos de las redes sociales, no existía Instagram, y tampoco salíamos a hablar de nuestra relación. Siempre lo mantuvimos muy alejado de eso”, recordó.

Esa decisión, según la también escritora, le permitió proteger un espacio propio en medio de la atención pública que conlleva su profesión: “Creo que eso fue importante, porque a mí no me gusta… yo trato de exponer mi vida personal lo menos posible, y pues es personal y ahí quiero que se quede. Me hace falta tener esa privacidad. A veces es difícil porque estás expuesto”.

Aunque la relación terminó en 2011, Carolina Cuervo mencionó que el cierre fue respetuoso y que aún conserva una buena amistad con Fabio Rubiano. Este gesto, dijo, habla del cariño y la madurez con que ambos decidieron dar por concluida la historia que compartieron por más de 12 años.

¿Quién es la pareja de Carolina Cuervo hoy?

Tras cerrar su historia con Fabio Rubiano, la actriz volvió a apostar por el amor y en 2015 se casó con Javier Delgado. Aunque no suele aparecer en medios ni es una figura pública, ha desarrollado una carrera sólida dentro del sector audiovisual. Es productor y cofundador de Boonet, una plataforma de streaming enfocada en promover y facilitar el acceso a producciones colombianas e iberoamericanas de gran calidad, lo que lo convierte en un referente detrás de cámaras en la industria nacional.