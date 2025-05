Carolina Gómez habló sobre su maternidad. “Para mí no fue un problema”

La protagonista de “La venganza de Analía” utilizó el videopódcast La habitación invisible, de Citytv, para hablar sobre los desafíos que le trajo su maternidad, pues reveló que cuando se enteró de que estaba embarazada de su hijo Tomás, era “muy niña”, pero en ese entonces creía que ya era lo suficientemente madura para asumir esa responsabilidad.

“Yo era una niña cuando quedé embarazada, yo me sentía muy grande, pero la realidad es que era una niña de 19 años, 20 años. Tenía opciones, yo podía haber elegido no tener a Tomás, y aun siendo tan joven, tenía muy claro que su llegada era por algo bueno, no por algo malo”, dijo con seguridad ante las cámaras.

La actriz dejó claro que tener a su hijo no fue una mala decisión, por el contrario, la llevó a tomar la vida con más madurez y responsabilidad, priorizando la vida y el bienestar de su hijo por encima de cualquier cosa. “Nunca lo vi como un problema. Yo estaba apenas saliendo de otro rollo y me llegó este tema, pero no lo viví con angustia. Fue como si la vida me dijera: ‘por aquí es’”, dijo Gómez, enfatizando en que la llegada de Tomás cambió el rumbo de su vida.

Gómez también admitió que esa faceta como madre la retó y la desafió más veces de las que le hubiese gustado recordar, sin embargo y mirando en retrospectiva, actualmente le agradece a la vida por haberla convertido en una madre joven, que con todo y sus retos, logró salir adelante victoriosa. “Tomás se convirtió en un motor para mí, era la gasolina que le echaba al carro. Yo podía con todo, me sentía como la Mujer Maravilla”.

¿Quién es la actual pareja de Carolina Gómez?

Actualmente, Carolina Gómez mantiene una relación con el productor mexicano Álex García. Según reveló Infobae en una nota, “ambos se conocieron hace años durante la realización de una película y, tras coincidir en eventos, comenzaron a salir juntos. Carolina ha descrito su relación como un “amor maduro”, destacando la complicidad y el respeto mutuo que comparten".

La exreina de belleza aseguró que su pareja saca la mejor versión de ella, asegurando que es un vínculo sano basado en la amistad entre ambos, la confianza, el compañerismo y el respeto.