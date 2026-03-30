Carolina Ramírez, de ‘La reina del flow’, aclaró si hay enemistad con ‘Sky’: “No tengo duda”

La tercera temporada de ‘La reina del flow’, actualmente al aire en Caracol Televisión, ha generado una fuerte reacción entre los seguidores de la historia. El giro narrativo que implicó la muerte de Yeimy Montoya, personaje central interpretado por Carolina Ramírez, marcó un punto de quiebre en la producción y abrió nuevas líneas argumentales que no han pasado desapercibidas.

A esto se suma la introducción de Sky, un nuevo personaje interpretado por Alisson Joan, cuya presencia ha tomado relevancia dentro de la trama, especialmente por su vínculo con Charlie Flow, personaje de Carlos Torres. En medio de estos cambios, surgieron comentarios en redes sociales que ponían en duda la relación entre las dos actrices, alimentados por interpretaciones de los seguidores frente al rumbo de la historia.

¿Cómo es la relación entre Carolina Ramírez y Alison Johan?

Ante la circulación de versiones que sugerían tensiones fuera de cámaras, fue la propia Carolina Ramírez quien decidió pronunciarse, aunque de forma indirecta, a través de un mensaje público dirigido a su colega. La actriz reaccionó a una entrevista concedida por Alison y dejó un comentario que rápidamente llamó la atención por su tono y contenido.

Lejos de alimentar cualquier tipo de rivalidad, las palabras de Carolina Ramírez evidencian una postura de respaldo y reconocimiento hacia el proceso profesional de la artista que se integró a la producción en esta nueva etapa.

El mensaje, compartido en la publicación de la entrevista, dice: “Querida Ali, vas con paso firme. Tienes todos los atributos para ser una gran artista, disciplina, talento y belleza. No tengo duda de que estás construyendo una carrera sólida y legítima y que esta experiencia, como todas las demás, están moldeando la calidad artística y humana que hay en ti. Muy orgullosa de ver cómo la rompes en cada reaparición, así es que se hace”.

Dicho comentario no solo desactiva las especulaciones sobre una posible mala relación entre las actrices colombianas, sino que también aclara lo que realmente ocurre fuera de la pantalla. Lejos de cualquier idea de rivalidad, las palabras de Carolina Ramírez reflejan apoyo y reconocimiento hacia Alison Johan, en medio de un momento de la historia que ha generado diversas reacciones entre los seguidores de la serie.

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