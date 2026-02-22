Carolina Ramírez de ‘La reina del flow’ reveló complicaciones que ha tenido en su embarazo

El 5 de febrero, Carolina Ramírez, actriz colombiana y protagonista de La reina del flow, sorprendió al mundo del espectáculo al hacer público su embarazo. La caleña de 42 años espera su primer hijo con Martín Cornide, productor musical argentino y desarrollador de terapias para el bienestar. “Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, dijo en ese momento en sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Carolina Ramírez?

En una reciente entrevista con Vibra, la actriz aseguró que los primeros meses de su embarazo no fueron fáciles. Debido a sus múltiples compromisos y el estrés acumulado, presentó algunas complicaciones de salud que la obligaron a guardar reposo por varios días:

“Cuando tienes 42 años y estás embarazada, es como decir, ‘Dios, cualquier cosa puede pasar’. Me encontraron un hematoma al inicio del embarazo, pero nada grave. Luego regresé a Colombia y estuve ocupada con los preparativos de La reina del flow, asegurándome de dejar todo listo para el lanzamiento. Esos días de trabajo fueron muy intensos y me jodieron: estuve hospitalizada siete días... Me pegué un susto durísimo. Todo diciembre estuve acostada. Estuve en Bogotá prácticamente inmóvil, no podía viajar a Cali, y tampoco me querían dejar tomar un avión hacia México. Sin embargo, lo logré y, aunque fue difícil, todo salió bien”, contó.

Tras superar ese episodio de salud, la artista, recordada también por su participación en La hija del mariachi y Séptima puerta, retomó sus compromisos laborales. Sin embargo, durante seis meses mantuvo en completa privacidad la noticia de su embarazo:

“En Caracol, por ejemplo, sabían antes y gracias porque me respetaron el hecho de no divulgar la noticia. Han sido súper respetuosos, ha sido muy bonito este proceso para darme cuenta quién sirve y quién no”, dijo.

También, Ramírez se refirió a los cambios que ha tenido en su vida durante los últimos meses: “Hice un movimiento muy grande en la vida y es salir de mi zona de confort, de venirme a vivir acá. Empecé por mi salud... le paré muchas bolas a mi salud gastrointestinal, el colon, que es muy importante también. Empecé con un tratamiento muy fuerte, con un bioenergético también, pero empecé a trabajar mucho la parte de la espiritualidad”, agregó.