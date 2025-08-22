Carolina Sabino, de ‘MasterChef’ encontró nuevo trabajo alejada de su familia

Aunque la carrera artística de Carolina Sabino comenzó antes de los 7 años, en el programa infantil ‘Pequeños Gigantes’, de Caracol Televisión, que se convirtió en semillero de reconocidos artistas como Carlos Vives, Roberto Cano, Yaneth Waldman, entre otros, en realidad, las cámaras la han buscado desde que era una bebita y a su madre, la actriz Miryam de Lourdes, se la solicitaban para hacer comerciales.

Antes de que se convirtiera en adolescente, ya Carolina era considerada por los medios como una niña prodigio por su indiscutible talento. Además de actuar, presentaba, cantaba y seguía siendo estrella de publicidad.

Así, ‘la Sabino’ se convirtió en el amor platónico de miles de jovencitos que la veían en magacines, novelas o en tarima. Hay que recordar que cuando Shakira comenzaba su carrera en Bogota, Carolina hacía parte del grupo Luna Verde, junto a Jorge Cárdenas, Vicky Rodríguez y Leonardo Álvarez. A mediados de los 90 compartieron escena en varias ocasiones.

¿Cuántos años tiene Carolina Sabino?

Aunque la música ha estado presente siempre en la larga trayectoria de Carolina, quien tiene 48 años y más de 40 de carrera, no hay duda de que su faceta como actriz ha predominado. Protagónicos en producciones como ‘Las Juanas’, ‘Momposina’, ‘Guajira’, ‘Pasiones secretas’, Eternamente Manuela’, El precio del silencio’, La dama de Troya’ y ‘La playita’, entre otras, dan fe de ese quehacer permanente. Desde que comenzó a encarnar personajes, Carolina no ha parado.

Hace diez años su voz, la misma que le dio a Colombia dos Gaviotas de Plata en el Festival de Viña del Mar en 1999, la llevó a radicarse en Ecuador. Allí ha sido entrenadora de ‘La Voz’, trabajó en radio y por supuesto, subió al escenario. “He hecho bastante teatro”, dijo en charla con El Espectador.

Carolina ha venido al país en plan de descanso, pero este año el viaje se extendió por más tiempo, pues se incorporó al grupo de famosos de ‘MasterChef Celebrity’, que aunque sigue al aire en las noches, en realidad, ya se terminó de grabar.

Los nuevos trabajos de Carolina Sabino

En el marco de su participación, Sabino recibió un nuevo ofrecimiento: un rol en la telenovela ‘Las de siempre’, de RCN. Adicionalmente, entró en ensayos de ‘Inmaduros’, obra que comenzó hace pocos días su temporada en el Teatro Nacional. Carolina sigue vigente y muy ocupada. Estos tres proyectos los siente como “la siembra de más de 40 años de carrera. Yo, feliz”.

Carolina contó que pasar horas en la cocina, buscando preparaciones ideales no resultó algo nuevo para ella, pues en casa disfruta hacerlo para su esposo y sus hijos. “He cocinado en el anonimato, para mi familia y siempre, pues digamos que con eso llegué entendiendo que siempre les cocino con muchísimo amor en la casa. Todo lo aprendido lo llevo a la competencia”.

Volviendo a la obra ‘Inmaduros’, Sabino encarna a una artista cleptómana que lucha contra este trastorno. La preparación de este rol la hizo reflexionar sobre aquello con lo que ha batallado. “Lidio con muchas cosas hasta el día de hoy. Creo que no hay nada más bonito que uno conocerse, entender cuáles son sus debilidades, cómo abordar la fragilidad y la vulnerabilidad ante muchas cosas. De este personaje rescato el otro lado, es una mujer alegre, divertida. Creo que es un tributo también un poco a entender que no importa a qué edad quieres darte una oportunidad de vivir y disfrutar”.

En esta pieza también se aborda el tema de la madurez. La actriz mencionó el significado de estar tantos años frente a las pantallas. Opina que no se maduró ‘biche’, como algunos pudieran pensar. “Creo que por haber crecido frente a la cámara, mucha gente cree que uno madura, pero al contrario, creo que conserva un alto grado de inmadurez siempre. Creo que ejercer mi profesión indica que tienes que jugar muchos roles, estar como a merced y sin juicio, para interpretar a muchas personas, realidades distintas. Para mí, por lo menos, no todo es blanco o negro, como que hay juegos y en ese juego entra embarrarla. Creo que la inmadurez me habita también”.

¿De qué se trata la nueva obra de Carolina Sabino y dónde verla?

‘Inmaduros’ es un texto argentino original de Adrián Suar y Diego Peretti que ha sido adaptado por el actor y escritor Fernando Arévalo para el público colombiano. La obra explora temas como la amistad, el amor, la inmadurez de los hombres y la búsqueda de la felicidad, todo en tono de comedia. Se presenta en el Teatro Nacional La Castellana, de jueves a sábado a las 8 p.m. y los domingos a las 6 p.m. Allí Carolina Sabino comparte escena con Rodrigo Candamil, Paula Estrada, Rafael Zea, Jenifer Leivobichi y Andrea Guzmán, su excompañera en el reality culinario.

