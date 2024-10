Carolina Soto de ‘Día a Día’ reveló que situación con su hijo la tiene “aterrada”

Carolina Soto no solo se ha caracterizado por su faceta como presentadora, sino también por ser una de las generadoras de contenido más activas. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 3,7 millones de seguidores, la caleña cuenta varios detalles de su vida personal y profesional.

Generalmente, la presentadora de Día a Día muestra las actividades que realiza con Valentino y Violeta, sus hijos, así como también los viajes familiares que realiza junto con Germán González, su esposo.

¿Qué pasó con el hijo de Carolina Cruz?

Esta semana, algunos estudiantes del país se encuentran en receso de sus actividades escolares. Por esa razón, Valentino, el primogénito de la presentadora, y quien ha demostrado su pasión por el fútbol, tiene un campeonato en Ibagué por el que, a su corta edad, tuvo que ausentarse por primera vez de la casa.

Por motivos laborales, la caleña y su esposo no pudieron ir con él. Su ausencia en la casa ha sido difícil para la presentadora. Así lo reveló a través de unas historias, donde explicó por qué el niño se fue con su suegra y cómo han sido estos días sin su presencia.

“Querida, hoy tengo que contarte que esta casa se siente muy rara. Imagínense que como estamos en la semana de receso, Valentino tiene un torneo de fútbol en Ibagué y el torneo empezaba desde hoy hasta el otro lunes, pues obviamente mi esposo y yo tenemos que trabajar, entonces no podemos estar toda la semana, sino el fin de semana”, comenzó contando.

Explicó que, pese a que en la casa está su hija menor, el ambiente no es el mismo. “Imagínense que mi suegra adorada que amo y mejor dicho me salvó la vida, se fue con Valentino a llevarlo al torneo en Ibagué, para acompañarlo durante toda la semana, mientras que nosotros llegamos ya el fin de semana. Ay, ustedes no se imaginan, se siente tan vacía la casa, rara y eso que está Violetica está, pero como que definitivamente no es lo mismo uno que dos y saber que se fue toda la semana por primera vez, eso me tiene como aterrada, te lo juro”, reveló la presentadora del matutino de Caracol Televisión.

Pese a esa situación, Soto se ha mostrado orgullosa del talento futbolístico de su hijo, quien ha expresado en varias oportunidades su admiración por grandes equipos internacionales y, por supuesto, por algunos jugadores quienes se han convertido en su inspiración.