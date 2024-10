Así vive P. Diddy en prisión: de habitar en mansiones a dormir en una “sombría” celda

La vida del rapero P. Diddy dio un giro radical luego de su arresto e ingreso al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece mientras es investigado por delitos relacionados con conducta sexual inapropiada y crimen organizado.

Así quedó en evidencia gracias a la reciente publicación de un popular periódico británico que reveló nuevos detalles sobre cómo pasa sus días el cantante y productor de 54 años, cuyo nombre real es Sean Combs.

La nueva vida de P. Diddy en prisión

De acuerdo la información del Daily Mail, Sean Combs pasó de habitar en lujosas mansiones a hacerlo en una “sombría” y pequeña celda, bajo custodia especial y permanente, en la que su enorme fortuna no tiene beneficio alguno.

“No goza de ningún trato especial. Su dinero ahí dentro no le reporta ningún beneficio (...) En un lugar así todo es muy limitado y no te dan prebendas adicionales por ser rico. Te permiten comprar algunas cosas básicas, como un chándal y unas zapatillas de deporte, pero eso es todo”, aseguró a este diario Timothy Smith, exparticipante del popular programa de televisión Married at First Sight, quien pagó en esta misma prisión una pena por distribución y venta de estupefacientes.

“La gente cree que allí hay televisores y radios, pero donde él se encuentra no hay nada. Te dan una Biblia y un libro a la semana, sin más (...) Sólo tienes 300 minutos al mes de teléfono. Entonces, si gastas llamadas durante media hora al día durante diez jornadas seguidas, luego pasarás veinte fechas sin poder hablar con nadie”, agregó Smith, quien advirtió también que reclusos como P. Diddy no tienen contacto con otros privados de la libertad.

El caso P. Diddy, como lo han denominado los medios, es uno de los más polémicos de los últimos años en Estados Unidos, teniendo en cuenta que ha salpicado el nombre de reconocidas celebridades de ese país, como Beyoncé y Jay-Z. Fotografía por: Getty Images

¿Cómo es la celda de P. Diddy?

El abogado Michael Cohen, quien hizo parte del equipo de juristas de Donald Trump y purgó una pena en esa misma prisión, habló con CNN sobre cómo es la celda en que, desde hace tres semanas, vive Sean Combs.

“Se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de dos por tres metros. Cuando se despierta ve las paredes de tabique pintadas de blanco, en lugar de la decoración de sus mansiones”, aseguró Cohen, quien también describió el ambiente del lugar como algo “repugnante”.