Caso Shakira y Piqué: jueza habría escuchado a Milan y a Sasha ¿A quién favorecieron?

El pasado martes 6 de octubre, Shakira y Piqué volvieron a verse en persona. Previo a la situación, ella emitió un comunicado donde expresa su interés y solicitud en que sea Piqué, el padre de sus dos hijos, quien viaje con más frecuencia a Miami a verlos, en tiempos de recesos cortos.

La solicitud aclara que no desea para nada disminuir el encuentro entre el padre y los niños, sino procurar evitar los viajes trasatlánticos para los pequeños en esas temporadas. En términos generales, exige mayor esfuerzo del progenitor en ese empeño.

Los medios españoles registraron la salida de Shakira y de Piqué del tribunal donde habrían estado frente a un juez, sin que trascendieran mayores detalles de la diligencia. Ninguno de los dos se refirió al caso al salir de las oficinas.

Se menciona la molestia de Shakira en retomar el asunto, no obstante, según la periodista Silvia Taulés, del medio español Vanitatis, no sería solo la artista, sino que Piqué también estaría incómodo con la situación.

Shakira y Piqué estarían hartos de los desencuentros

“La versión que ofrecen desde el entorno de Piqué es radicalmente distinta. Ahí hablan de un señalamiento continuo de la cantante hacia el también empresario y aseguran que está cansado de esta situación y que ya no sabe cómo tirar adelante”, mencionó, según también consignó Univisión.



“‘(Ella) Dice que ha pasado página, ¿verdad? Pues parece que no, porque no lo deja en paz’, señalan desde su entorno”, dijo Taulés en su informe en el que añadió que Shakira también estaría “harta de estar al pendiente”.

“Desde el entorno de la cantante señalan que quiere el bienestar de los suyos, que esa ha sido siempre su prioridad y que considera que Gerard Piqué no contribuye a ese bienestar, por lo que quiere apartarlo de su vida poco a poco y limitar su relación a todo aquello que tenga que ver con sus hijos”.

De otro lado, según indicó el periodista Andrés Guerra en La Vanguardia, además de Shakira y Piqué, Milan y Sasha también habrían dado su declaración ante la jueza y con esta "la balanza se habría inclinado a favor de Piqué". Aunque el periodista no detalló más, otros medios locales señalan que los niños habrían mostrado su desacuerdo en que Piqué viaje a Miami con su novia Clara Chía y por ello, supuestamente preferían viajar a Barcelona.

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De momento, la cantante y el ex deportista estarían pendientes de la resolución de la jueza quien dirá dónde se realizarán los encuentros entre Piqué y los niños en vacaciones cortas.

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