Catalina Robayo, ex Señorita Colombia, se convirtió en mamá por segunda vez: “Te amamos” 

Catalina Robayo se dio a conocer a nivel nacional tras ser coronada como Señorita Colombia en 2010. Desde ese momento, comenzó una carrera que ha ido mucho más allá de los concursos de belleza. Después de su experiencia en los reinados, se aventuró en el mundo de la presentación donde hizo parte de diversos programas de televisión, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional.

Aunque la presentadora se fue del país e inició una nueva vida en Estados Unidos, a través de sus redes sociales ha compartido con sus seguidores varios detalles de su vida personal y familiar, especialmente su faceta como mamá. En las últimas horas, la exreina volvió a ser noticia tras confirmar el nacimiento de Aria, su segunda hija.

Nació la segunda hija de Catalina Robayo

En su cuenta de Instagram, donde tiene 388 mil seguidores, Robayo anunció: “Mis dos niñas finalmente juntas, con una vida entera para compartir. Y de repente, un 1 de septiembre nos volvimos cuatro en esta familia. (5 con Pancho) Bienvenida al mundo, Aria. ✨ te amamos. Estamos listos para vivir nuevas, emocionantes y retadoras aventuras”.

En las imágenes aparece la recién nacida y Gaia, su hija mayor. El post ya cuenta con más de 6.000 mil likes y cientos de comentarios: “Me muero de amor”, “Felicitaciones mi Cata hermosa”, “yo me derrito de amor”, “bienvenida Aria. Qué belleza de hermanas y de familia”, “bienvenida a esta familia hermosa”, “esa hermana mayor se ve divina”, “qué felicidad tus dos muñecas”, “qué bendición tan grande, que la disfruten muchísimo”, “muchas felicidades por la nueva integrante”. Con la llegada de Aria, Catalina Robayo redescubre la maternidad y ahora tendrá la oportunidad de ver crecer a sus dos hijas juntas.

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¿Quién es Catalina Robayo?

Catalina Robayo representó al Valle del Cauca en el Concurso Nacional de Belelza. Tras su año de reinado, debutó como presentadora de entretenimiento de Noticias RCN durante aproximadamente cuatro años. Posteriormente llegó a CM&, donde también presentó la sección de entretenimiento. En 2017, Catalina decidió darle un giro a su carrera y se mudó a Estados Unidos para seguir formándose y expandir su trayectoria profesional.

Más tarde, en el 2017, Robayo se estableció en Miami, donde continuó su labor en la televisión dirigida al público latino. Uno de sus proyectos más destacados fue Trendiando, de Nuestra Tele Internacional donde compartió créditos con Hernán Horjuela. En su trayectoria en Estados Unidos, también ha estado involucrada en proyectos que apoyan a la comunidad latina. Recientemente, se vinculó a Hello Latinas, una iniciativa que busca conectar y dar visibilidad a mujeres latinas, especialmente en temas de desarrollo personal y profesional. Este proyecto cuenta con la participación de Robayo y otras creadoras talentosas.

Además de su faceta como presentadora, Catalina Robayo no ha dejado del t especial con el Concurso Nacional de Belleza. En 2022, por ejemplo, hizo su regreso a las transmisiones del certamen, compartiendo el escenario con Humberto Rodríguez, conocido como ‘El Gato’. Juntos, condujeron el desfile ‘Las más bellas por Colombia’ y la velada de elección y coronación.