Caterín Escobar y Mario Alberto Yepes, ¿los hijos de ella ventilaron el romance?

Desde que comenzó a emitirse la actual temporada de MasterChef Celebrity en Colombia, se había rumorado que en medio de los platos, los fogones y las recetas había nacido un romance. Se trataría del surgido entre la actriz Caterín Escobar y el exintegrante de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes.

A lo largo de la competencia, en efecto se ha visto que hay química entre los dos cocineros. Incluso cuando tuvieron que trabajar en equipo y lograron un buen resultado, la semana anterior, sus compañeros consideraron que con “la pasión que le ponían” era apenas lógico que lograran un buen plato. “Más allá del amor es la pasión que se le ve al plato”, dijo entre risas Violeta Bergonzi, sobre lo que presentó la pareja.

Caterín Escobar salió en defensa de Yepes

Luego, en las redes sociales, Yepes y Escobar compartieron la elaboración de un postre y se les vio muy cercanos. Las imágenes de los dos cocinando, generaron comentarios en redes que aseguraban que se les notaba el cariño y la química. Un par de días después, Yepes fue el eliminado de la competencia tras preparar una changüa, que no contó con el favor del jurado.

La decisión no caló del todo bien en los compañeros del reality, incluso algunos consideraron que quien debía salir era Michelle Rouillard quien hizo una preparación que no correspondía al tradicional plato cundinamarqués. Escobar se manifestó en redes y apoyó a Yepes. "Tú eres el mejor y tú sí hiciste changua”, escribió.

La hija de Caterín Escobar publicó foto familiar junto a Yepes

Hay que recordar que no es la primera vez que la pareja se muestra en redes con comentarios de apoyo o emoticones.

Este fin de semana trascendió la imagen que para muchos es la prueba reina de que el deportista y la actriz en efecto, están dándose una nueva oportunidad en el amor.

La foto la compartió primero María José, la hija mayor de Caterín y tagueó a su hermano Matías. Caterín luego la subió a sus historias.

Esta fue la imagen que inicialmente compartió María José, la hija mayor de Caterin en sus historias. Fotografía por: Instagram

Allí se ve que Caterin, María José, un amigo suyo, su hermano Matías y Yepes comparten un almuerzo de domingo como familia.

En la instantánea se evidencia la cercanía de los participantes de MasterChef Celebrity y su complicidad. Escobar se ve feliz como diciéndole algo al oído a Yepes y este la tiene abrazada de lado. Junto a la foto, un corazón rojo.

