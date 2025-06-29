Caterine Escobar y Mario Yepes compartieron romántico video durante un viaje juntos

Caterine Escobar y Mario Alberto Yepes se han convertido en una de las parejas más comentadas en el mundo del entretenimiento nacional. La actriz cartagenera y el exfutbolista, quienes coincidieron en la séptima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, ya no ocultan la cercanía que habría nacido en las grabaciones del programa y que, según todo indica, se transformó en un romance.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El video que confirmaría la relación amorosa entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes

En las últimas horas, ambos compartieron un nuevo video durante un viaje, en el que se les ve sonrientes y muy cómplices. La publicación llamó la atención no solo por la naturalidad de la escena, sino también por la frase con la que Escobar acompañó el clip: “Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo”, una cita bíblica que generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores. El detalle fue tomado por muchos como una muestra abierta de afecto hacia el ex capitán de la selección Colombia.

Los rumores de una relación sentimental entre Escobar y Yepes surgieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia. Compañeros y televidentes notaron gestos de coqueteo entre ellos y, aunque en un principio todo parecía una amistad, las constantes apariciones en redes sociales han confirmado que su vínculo va más allá de lo laboral. Fotos en cenas, encuentros con familiares y ahora viajes en pareja son parte de las publicaciones que han circulado en las últimas semanas.

Caterin Escobar, reconocida por su participación en producciones como Las muñecas de la mafia, La hija del mariachi y Chepe Fortuna, ha sido una de las favoritas en la competencia culinaria de RCN. Su carisma y espontaneidad le han dado un lugar especial entre los televidentes, quienes ahora siguen de cerca no solo su desempeño en la cocina, sino también su vida personal.

Por su parte, Mario Alberto Yepes, uno de los íconos más recordados del fútbol colombiano y actual director deportivo, había mantenido un bajo perfil tras su eliminación del reality, ocurrida semanas atrás luego de presentar un plato con varios errores. Sin embargo, su cercanía con la actriz lo mantiene en el centro de la conversación digital, esta vez no por el deporte ni por la cocina, sino por su vida sentimental.

Mientras los seguidores celebran esta nueva relación y llenan sus redes sociales de mensajes positivos, ni Escobar ni Yepes han confirmado de manera oficial su romance. Pese a ello, las constantes muestras de cariño en sus publicaciones parecen hablar por sí solas, consolidándolos como una de las parejas más inesperadas y comentadas del año en la farándula colombiana.