Catherine Siachoque reveló la palabra prohibida en su relación con Miguel Varoni

El matrimonio de Catherine Siachoque y Miguel Varoni es uno de los más admirados del mundo del espectáculo. Llevan 28 años juntos, y la estabilidad de su relación ha generado curiosidad en muchos de sus fanáticos, quienes les preguntan constantemente por el secreto para permanecer unidos.

¿Cuál es la regla que Catherine Siachoque y Miguel Varoni tienen en su casa?

En una reciente entrevista para el podcast de los creadores de contenido Mauricio Mejía y Pollito Tropical, Siachoque contó algunos detalles de su vida personal y profesional.

Uno de los secretos que les ha funcionado para que su matrimonio sea estable y durado ha sido no hablar del divorcio cuando están discutiendo por alguna razón. “En mi casa existe esa regla. El día que alguno dice ‘nos divorciamos’ se hace, entonces en la casa no se puede tocar esa palabra. Eso no se toca”, afirmó.

El actor de ‘Pedro el escamoso’ presumió la belleza de su esposa Catherine Siachoque. Fotografía por: Instagram

De igual manera, agregó que, cuando tienen alguna diferencia, ninguno se va a descansar hasta que la hayan solucionado, así les dé la hora que les dé: “Nada de irse a dormir al otro cuarto, y si tenemos un problema no se duerme sin arreglar, así nos den las 5 de la mañana. Podemos estar peleando sobre algo, lo que sea, pero ninguno se va de la casa a dormir afuera… Si eso llegara a pasar, uno tiene que darse cuenta desde antes, eso de que de un momento a otro le dio la idea, no es así... Uno ya sabe cómo está haciendo las cosas, uno se da cuenta que ya no hace las cosas iguales, y uno empieza a sentir una desconexión... Cada pareja tiene sus reglas y la nuestra es así”, apuntó.

En diálogo con People en español, la actriz también reveló otro de sus secretos para que su matrimonio funcione y es no hablar de temas laborales. “Nosotros tratamos de mantener nuestras vidas profesionales desde el principio, desde que iniciamos nuestra relación hace 28 años siempre cada uno ha manejado sus cosas. De vez en cuando nos consultamos algo, pero como yo quiero que me siga durando otros 28 años mi matrimonio entonces sigo manejando todo igual (ríe) y hay cosas que no tocamos en casa porque tenemos puntos de vista a veces muy distintos sobre muchas cosas”, aseguró.

Al principio de su relación con Varoni, Catherine dejó muchos de sus sueños por estar con él. Han pasado casi 30 años y ella no se arrepiente de nada. “Yo al principio dejé muchas cosas y deja de trabajar con mi primer mánager porque él me decía que no quería trabajar, y la verdad es que yo no quería hacer nada, dejé cosas y no me importa porque yo le aposté a esto y hasta ahora me ha funcionado, tal vez tendría una carrera más brillante, pero yo amo la vida que tengo hoy”, reveló.