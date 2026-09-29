Cazzu aparece en público con su nuevo novio: él es Ignacio Colombara

Cazzu volvió a hacer pública una parte de su vida sentimental después de varios meses de rumores alrededor de su relación con Ignacio Colombara, bailarín que hace parte de su equipo de trabajo.

La cantante argentina y Colombara fueron fotografiados juntos el viernes 25 de septiembre, durante una salida al teatro Dumont 4040, en Buenos Aires, donde asistieron a una función de ‘Animal’, espectáculo dirigido y protagonizado por Maty Napp, coreógrafo de la artista. A la salida, ambos fueron vistos caminando juntos, sonrientes y tomados de la mano.

Desde comienzos de 2026, Cazzu y su bailarín fueron vinculados sentimentalmente debido a la cercanía que demostraron durante la gira ‘Latinaje’. En mayo, durante una presentación en México, la artista incluso lo señaló mientras presentaba a los integrantes de su equipo y dijo: “Este es mío”, una frase que alimentó las versiones sobre un romance. Sin embargo, en ese momento ninguno de los dos confirmó que mantuviera una relación.

La primera confirmación llegó meses después y de una manera mucho más discreta. En agosto, durante una entrevista con la periodista Malena Rey para Cenital, Cazzu habló sobre su biblioteca y explicó que uno de sus ejemplares de ‘La Divina Comedia’ pertenecía a la abuela de su novio. La cantante no reveló entonces su identidad, pero confirmó que tenía una pareja. Ahora, las fotografías junto a Ignacio Colombara se convierten en la primera aparición pública de ambos como pareja.

¿Quién es Ignacio Colombara, el nuevo novio de Cazzu?

De acuerdo con la información confirmada por el momento, Colombara nació en Mendoza (Argentina), el 23 de septiembre de 1999 y actualmente tiene 27 años. Su trayectoria artística comenzó mucho antes de convertirse en uno de los bailarines que acompaña a la rapera.

Creció en una familia vinculada con las artes: su madre es bailarina y su padre trabaja como sonidista. Esa cercanía con el mundo del espectáculo lo llevó desde niño a explorar distintas disciplinas.

Una de sus primeras actividades profesionales fue el doblaje. Ignacio Colombara comenzó a trabajar como actor de voz cuando tenía alrededor de seis años, después de que su madre, que trabajaba en una productora, facilitara su acercamiento a la industria.

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Con el paso del tiempo prestó su voz a personajes de diferentes producciones internacionales. Entre los trabajos que se le atribuyen están Ravi Ross en ‘Jessie’ y ‘Acampados’, Dante Pertuz/Inferno en producciones de Marvel y JJ Maybank en ‘Outer Banks’. También ha participado en otros proyectos vinculados con Disney y ha realizado trabajos recurrentes relacionados con el actor Karan Brar.

Durante su adolescencia amplió su formación hacia la actuación, la música y la danza. A los 14 años comenzó estudios formales de teatro, música y expresión corporal. El hip hop se convirtió en una de sus principales especialidades, aunque también se formó en jazz y danza contemporánea. Su recorrido como artista lo llevó a escenarios como el Teatro Colón de Buenos Aires y a diferentes proyectos y giras internacionales por Latinoamérica, entre ellas ‘Latinaje’ de Cazzu.

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