Cazzu desmintió versión de Nodal sobre manutención de su hija: “Qué descaro”

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal volvió a ocupar los titulares luego de que la cantante argentina respondiera públicamente a las afirmaciones que su expareja hizo sobre la manutención de su hija Inti, de dos años.

En medio de su paso por México, la rapera fue abordada por la prensa y, sin entrar en demasiados detalles, cuestionó el comunicado que el artista mexicano difundió días atrás a través de su representante legal.

La respuesta de Cazzu al comunicado de Christian Nodal

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el pasado 26 de octubre, la argentina fue interceptada por medios como El Gordo y La Flaca y reaccionó a las declaraciones del intérprete de Botella tras botella.

“Primero, me parece un descaro”, dijo entre risas cuando le preguntaron por la versión de Nodal, quien había asegurado que aportaba “millones” para la manutención de su hija.

Posteriormente, Cazzu expresó su deseo de que el tiempo y la energía invertidos por Christian Nodal en entrevistas y comunicados se destinen a un diálogo más constructivo: “Me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se la ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, al ir allá e ir acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija”.

De igual manera, la artista de 31 años admitió sentirse “muy atacada” y consideró “violento” el tono con el que se ha manejado la situación en los medios. Además, sugirió que la reacción de Nodal coincidió de manera “curiosa” con el inicio de su gira por México, insinuando una intención mediática detrás de las declaraciones del cantante.

Aunque Cazzu afirmó que espera una conciliación por el bienestar de su hija, dejó entrever que tiene pruebas o información reservada que podría usar si la situación escala: “No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.

¿Qué dijo Christian Nodal en su comunicado?

En días recientes, el abogado César Muñoz, representante legal del artista, emitió un comunicado en nombre de Nodal en el que desmentía las declaraciones de Cazzu sobre la manutención de Inti. El texto acusaba a la argentina de “recurrir a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos”, lo cual, según el documento, “solo prolonga el conflicto y daña a la menor”.

En la declaración, el cantante mexicano aseguró que ha cumplido formal y documentadamente con todas sus obligaciones económicas, incluso aportando mucho más de lo exigido por la ley argentina, con sumas que ascienden a “múltiples millones de pesos mexicanos” respaldadas por comprobantes oficiales.

El comunicado también niega que los permisos de viaje de Inti se otorgaran de forma unilateral, señalando que Christian Nodal “nunca se ha negado” a firmarlos, y acusaba a Cazzu de violar la confidencialidad de los procesos legales, ya que las mediaciones entre ambos estarían protegidas por la legislación argentina.

“El uso de temas familiares para generar polémica, bajo el pretexto de concientizar, y el recurso a la mentira o versiones distorsionadas, solo prolonga el conflicto y daña a la menor”, concluye el documento.

El origen del conflicto

Las tensiones entre ambos artistas comenzaron en agosto de 2024, cuando Cazzu declaró ante medios mexicanos que no estaba de acuerdo con el monto que Nodal aportaba para la manutención de su hija.Aseguró que los gastos eran elevados y que el acuerdo actual no le parecía justo. Según el Diario de Nueva York, la artista habría solicitado 135 mil dólares mensuales, pero el equipo legal de Nodal logró reducir la cifra a 7 mil dólares.

Semanas después, en el podcast del periodista Héctor Elí, la ex de Christian Nodal comentó que tuvo que mudarse de casa porque “no podía seguir pagando” la renta del lugar donde vivía con Inti, lo que generó nuevas especulaciones sobre su situación económica.

Desde entonces, el tema ha escalado públicamente con declaraciones de ambos lados, que ahora parecen centrarse no solo en el monto de la manutención, sino también en el manejo mediático del conflicto y la posibilidad de alcanzar una conciliación en beneficio de su hija.